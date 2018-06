Nederlands vrouwenteam wint weer van Noord-Ierland

Door die triomf leidt Nederland in groep 3 met vier punten meer dan Noorwegen. De Noorse vrouwen, die vandaag met 0-2 wonnen van Ierland, hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Nederland had het aanvankelijk moeilijk met het defensief ingestelde Noord-Ierland, dat in april in Eindhoven met 7-0 werd verslagen. In de eerste helft raakte Lieke Martens de paal en na 38 minuten brak Lyneth Beerensteyn de ban. De spits van Bayern München, vervangster van de niet fitte Vivianne Miedema, maakte zich fraai vrij en schoot met links raak. Na rust maakte Danielle van de Donk 0-2 na een voorzet van Shanice van de Sanden, die zelf de 0-3 produceerde. Sherida Spitse trof doel vanaf elf meter en Jackie Groenen maakte vlak voor tijd de vijf vol.

Nederland vervolgt de WK-kwalificatiereeks dinsdag in Heerenveen tegen het nog puntloze Slowakije, dat eerder met 5-0 werd geklopt. De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion is uitverkocht.