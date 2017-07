Nederlands succes op het WK zwemmen in Boedapest

Een medaille is een medaille. Met die woorden vierde Ranomi Kromowidjojo haar twee zilveren plakken op de WK zwemmen in Boedapest. Eerst zegevierde de 26-jarige zwemster dus op de 50 vlinder, waar ze de ‘best of the rest’ was met een dik persoonlijk record van 25,38. Sarah Sjöström werd op die afstand zoals verwacht wereldkampioen.

Even later zwom de Zweedse in de halve finale van de 50 vrij ook nog een wereldrecord met 23,67. Dat verbaasde Kromowidjojo geenszins. “Ik had dat wereldrecord al wel een tijdje aan zien komen.” Sjöström treedt met de vier wereldrecords, op de 50 en 100 vrij en 50 en 100 vlinder in de voetsporen van Inge de Bruijn, die in 2000 ook die vier wereldrecords tegelijkertijd op haar naam had staan. Kromowidjojo plaatste zich als vierde voor de finale op de 50 vrij.

'Bijnummer' 4x100 vrij gemengd Nadat die klus was geklaard zwom ze samen met Femke Heemskerk, Ben Schwietert en Kyle Stolk de estafette op de 4x100 meter vrij gemengd. Dat nummer, door sommige coaches nog een circusnummer genoemd, staat sinds een paar jaar op het WK-programma en wordt steeds serieuzer genomen. Waar Jacco Verhaeren als hoofdcoach van de Australische zwemmers een b-team opstelde, kwam Amerika met de grote sterren op de proppen. Met de nieuwste zwemsensatie Caeleb Dressel, die in Boedapest geschiedenis schreef met de wereldtitels op de 50 en 100 vrij en de 100 vlinder, was Amerika onverslaanbaar. Met 3.19,60 won Amerika in een wereldrecord het goud, gevolgd door Nederland (3.21,81) en Canada (3.23,55). Hoewel de gemengde estafette een bijnummer is en bovendien niet olympisch, waren de Nederlandse zwemmers door het dolle heen. Femke Heemskerk, die met haar zeer linke overname van 0.00 nog niet durfde te juichen toen ze aantikte, noemt de mondiale titelstrijd in Boedapest één van de vijf leukste toernooien die ze ooit heeft gezwommen.

Geslaagde comeback Heemskerk straalt, en ze is niet de enige. Na het drama op de Olympische Spelen in Rio, waar in het zwembad geen enkele medaille werd gewonnen, is het goede gevoel nu weer teruggekomen in de Nederlandse zwemploeg. “Na Rio wisten we één ding heel zeker: dit nooit meer”, vertelt Heemskerk. “Het is gewoon mooi om te zien hoe jonge jongens als Kyle hier pr’s zwemmen.” Bij haar is de liefde voor de sport nooit weggegaan, vertelt ze poëtisch in de mixed zone naast het zwembad. “En nu heeft de sport iets van liefde teruggegeven.”

