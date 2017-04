Nederlands ijshockeyteam had internationals dringend nodig, maar ze konden niet

Eigenlijk stonden er gisteren en vandaag twee Nederlandse ploegen op het ijs. Bij Tilburg speelden dertien spelers die bondscoach Chris Eimers er op het WK in Belfast maar wat graag bij had gehad. Maar omdat ze er in Duitsland bij moesten zijn, konden ze niet deelnemen aan het wereldkampioenschap in de derde ijshockeydivisie.

Die beslissing bracht de Trappers het succes dat ze wensten. Voor het tweede jaar op rij wonnen ze de titel op het Duitse derde niveau. Tölzer Löwen werd met 4-3 verslagen, waardoor de Trappers in de best-of-five op de beslissende 3-1 kwamen.

Promotie levert het ze niet op (ze zijn in Duitsland ‘gastteam’ en kunnen niet doorstromen), maar het feest in de eigen IJssporthalhal in Tilburg met 2500 toeschouwers was wel het bewijs dat de club de goede stap heeft gezet om naar Duitsland over te stappen. In Nederland kent de ploeg simpelweg te weinig tegenstand.

Degradatiestrijd

Champagne dus in Tilburg, maar in Noord-Ierland bleven de bubbels ver uit het zicht. Daar speelde de Nederlandse ploeg deze week noodgedwongen met veel debutanten op het WK in de divisie 1b. Met de internationals van de Trappers werd Nederland kansen toegedicht, maar nu was het in een halflege zaal vooral vechten tegen degradatie. Om in de divisie te blijven moest één land onder Nederland blijven.

Het zou gaan om de wedstrijd tegen Estland, zoveel was zeker. Wedstrijden tegen Japan, Kroatië, Litouwen en Groot-Brittannië werden met grote cijfers verloren. Tegen Estland, vanavond, moest daarom met drie goals verschil worden gewonnen. Technisch Directeur van de IJshockeybond Theo van Gerwen had nog ‘korte lijntjes’ met de Trappers, zodat er mogelijk spelers konden worden ingevlogen. Maar op het ijs stonden vanavond nog steeds dezelfde namen als eerder deze week.

Tegen Estland bleek hoe hard Nederland de Tilburgers nodig heeft. Nederland kwam nog wel 2-0 voor, waarbij de eerste treffer werd gemaakt door de twintigjarige Guus van Nes. Vooraf had Eimers hem nog uitgelicht als een van de spelers die bij afwezigheid van de Tilburgers deze week kon wennen aan het hogere niveau. Iets wat hij anders nooit had gekund.

Van Nes zag ook hoe Nederland in de tweede periode een 3-1 voorsprong nam. Met een puck tegen de lat was de 4-1 nabij, maar de goal viel aan de andere kant: 3-2. In de derde periode nam zowel de schotkracht als de finesse van Nederland af. Estland profiteerde, scoorde nog twee keer en beroofde Nederland zo van zelfs een puntje op het WK.