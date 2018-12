Nederlands ‘Gele hesjes’-protest: Sinds de euro is het veel te duur geworden in dit land

Twee demonstranten zijn zaterdag opgepakt tijdens het zogeheten ‘gele-hesjes’-protest in Den Haag. De politie sommeerde de ongeveer vijftig demonstranten om het Binnenhof te verlaten en naar het Malieveld te gaan. De twee deden dat niet. Ook organisator Jody Proef schreef op Facebook dat hij is afgevoerd.

De protesten moeten de hele maand december duren, en waren naast Den Haag in Nijmegen, Leeuwarden en Maastricht. In die laatste stad is de leider van de niet-aangemelde demonstratie opgepakt. Een groep probeerde daar de A2 te blokkeren, maar kwam niet door het politiekordon.

Met landen als Frankrijk, België en Duitsland als voorbeeld vroegen de organisatoren op Facebook om te ageren tegen ‘regeringsbeleid waardoor duizenden mensen in onzekerheid leven’. De bedoeling is om samen op te trekken tegen te hoge prijzen, ongeacht politieke kleur. “Een vinger kunnen ze breken, maar een vuist niet”, aldus organisator Proef.

Op sociale media was veel animo. Bijna vijfhonderd mensen gaven aan naar het Binnenhof te trekken, nog ruim drieduizend overwogen het.

Geen demonstratieland

Hoogleraar Jacquelien van Stekelenburg (sociale verandering en conflict, VU) had de werkelijke, veel lagere opkomst deze week al voorspeld. Voor een groot protest voldoet aan vier criteria, waar het hier bij twee daarvan misging. Ten eerste moeten er veel sympathisanten zijn, en moeten zij weten van het protest. Dat zat hier wel goed. De gele hesjes kregen door Frankrijk veel bekendheid, en uit een peiling van Maurice de Hond bleek dat één op de drie Nederlanders blij was dat er gedemonstreerd werd.

“Maar dan moeten zij ook wíllen demonstreren. En Nederland is geen demonstratieland. Uit onderzoeken blijkt dat nog geen 10 procent van ons het afgelopen de straat op is gegaan, waar dan in Frank bijna 50 procent is.” Daarnaast speelt mee dat dit goeddeels een rechts protest was. Hoewel focus uitbleef, waren enkele geluiden dat er minder geld naar klimaat en vluchtelingen moet. “Rechts laat traditioneel liever van zich horen in de stemhokjes dan op straat. Het is links dat van oudsher de confrontatie met autoriteiten opzoekt.”

De vierde succesfactor van een protest is dat de mensen ook kunnen. Dit protest was in nog geen week op poten gezet, en niet iedereen weet dan vervoer te regelen of een dag vrij te nemen, denkt Van Stekelenburg.

Ze vraagt zich af hoe goed de boodschap van de gele hesjes in Nederland zal beklijven. “In Frankrijk vond ik dat symbool heel goed gekozen. Je trekt zo’n ding aan als er een calamiteit op de weg is, en dat refereert mooi aan de verhoogde brandstofprijzen waarover men zich opwindt. Maar hier was de focus op regeringsbeleid, dat heeft minder focus.” Ze hoorde een organisator zeggen dat iedereen die zich ook maar ergens boos over maakt, zich moest aansluiten. “De occupy-beweging heeft heel doeltreffend gelijkheid op de kaart gezet. Waar we over een paar maanden aan terugdenken bij dit protest weet ik niet.”