Nederlanders zetten hun succesreeks in het shorttrackseizoen voort in Salt Lake City

Schulting won vorige week zowel de 1500 als 1000 meter, en liet gisteren in Salt Lake City op die laatste afstand, waar ze ook olympisch kampioen op is, zien dat dat geen toeval was. Ze reed in een finale met ook Yara van Kerkhof soeverein naar haar tweede zege in twee wereldbekers.

Knegt reed op de 1500 meter negen van de veertien rondes op kop, liet niemand meer overnemen en schudde in het uitrijden meerdere keren zijn hoofd. Doe ik dit echt, leek hij zich af te vragen. Want terwijl Schulting zich tijdens een lange voorjaarsvakantie op Bali nog zette tot het doen van krachttraining en hardlopen, deed Knegt helemaal niets.

Bewust en in samenspraak met coach Jeroen Otter nam hij na de Spelen gas terug. Een toch wel teleurstellende Spelen, waarin hij als favoriet meedeed aan elke afstand, maar hij ‘slechts’ met zilver terugkeerde. Niet dat hij daar heel erg mee zit, Knegt is niet iemand die dan gaat mokken, maar het was wel een moment dat hij na acht jaar voor een wat andere opbouw kon kiezen. Iets wat hij deed.

De ‘jonkies’ in de ploeg reden de eerste weken nog sneller dan Knegt, die na tachtig van de tweehonderd rondjes conditietraining al hoopte dat hij ‘naar huis kon’. “Vroeger lachte ik daarom. De krachttraining was zo zwaar dat ik een paar dagen niet kon lopen.”

Pas bij het eerste zomerijs in Thialf, halverwege juli, sloot hij weer aan bij het team. Daar merkte hij meteen dat de conditie niet was zoals die weleens is geweest. Niet dat hij rustig kon aansluiten: hij werd meteen in de vervelendste posities van de aflossingsploeg gezet, waardoor hij nog meer moest aanzetten elke keer.

Hij raakte geen schaats meer aan, deed niets aan krachttraining. Op die manier kon hij wel meedoen aan zijn andere hobby: autoracen. En dan niet zomaar racen, maar met een zelfgebouwde auto meedoen aan de cross. Het complete seizoen kon hij door zijn vrijaf meedoen. Niet dat hij veel resultaat haalde, hij weet niet helemaal meer hoeveelste hij in het klassement werd. Wel vloog hij over de kop, maar ‘daar merk je niet veel van’. “Dat is wel gaaf hoor.”

Rust in het hoofd

De geheel nieuwe voorbereiding leidde tot nieuwsgierigheid en toch ook wel onbevangenheid. Want eigenlijk voor het eerst wist hij dat hij niet in goede vorm hoefde te zijn aan het begin van een seizoen. Wellicht kwam het hoofdschudden van dit weekend daar wel vandaan. Hoe kon hij met deze vorm toch zo overduidelijk winnen?

Dan had Schulting toch een heel andere voorbereiding. Zij haalde in Pyeongchang als enige Nederlander (en als eerste) een gouden medaille, wat haar naar eigen zeggen rustiger maakte. “Vroeger kon ik echt chagrijnig worden na een training die niet goed ging. Nu denk ik, so what? Een olympische titel gaf me rust in het hoofd.”

Rust die ze nu gebruikt om op het ijs vooral dominant te schaatsen. In trainingsrondjes reed ze al bijna zo hard als haar persoonlijk record, vertelde ze aan het begin van het seizoen in Thialf. Zowel in Calgary als Salt Lake City reed ze voorop, gaf ze de concurrentie geen kans. Het is nog vroeg, en in een naolympisch jaar, maar de dominantie die Nederland op de Spelen had, heeft het nu weer. Met dank aan Schulting en Knegt, en overigens ook Lara van Ruijven. Zij won vorige week de 500 meter.

Vanavond wordt weer gereden in Amerika. Resultaten daarvan morgenochtend op Trouw.nl.