Nederlanders wisselen zelden van zorgverzekeraar

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is zestig procent nog nooit overgestapt.

De harde kern overstappers bestaat uit ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders, goed voor 7 procent van het aantal verzekerden. Deze groep wisselde de afgelopen twaalf jaar meer dan twee keer van zorgverzekeraar.

‘Hoeveel er overstappen maakt niet uit, als er maar overstappers zijn’ Ernst van Koesveld, directeur zorgverzekeringen bij het ministerie van volksgezondheid

De cijfers komen uit de jaarlijkse Zorgthermometer die onderzoeksbureau Vektis vandaag publiceert. Dit jaar stapte 6,2 procent van de verzekerden over naar een andere aanbieder. Dat is iets minder dan de 6,4 procent van vorig jaar. Traditiegetrouw wordt bij deze getallen de vraag gesteld of de marktwerking in de zorg wel functioneert als slechts een kleine groep er gebruik van maakt. De zorgverzekeraars en het ministerie van volksgezondheid die in de Zorgthermometer aan het woord komen, vinden van wel.

“Het goede van overstappen is dat het zorgverzekeraars scherp houdt”, zegt Ernst van Koesveld, directeur zorgverzekeringen bij het ministerie van volksgezondheid, in de Zorgthermometer. “Overstappers profiteren zelf van een lagere premie of een beter passend pakket en behalen daar hun voordeel. Premiedruk, concurrentie in de markt, daar profiteert iedereen van. Het maakt daarbij niet uit hoeveel mensen er overstappen, als er maar overstappers zijn.”

Uit de cijfers van Vektis blijkt dat trends die zich voorgaande jaren hebben ingezet, langzaam doorzetten. Zo verliezen de grote verzekeraars nog altijd klanten aan de kleinere. In 2006 hadden de grote vier (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) 91 procent van de markt in handen. Nu is dat 86,5.