Nederlanders willen nog wel kamperen, maar dan alleen als luxedieren op een glamping

Zeven van de tien overnachtingen op campings en vakantieparken wordt geboekt door Nederlanders in eigen land volgens Sonny Duijn, econoom bij ABN AMRO. Door meer mogelijkheden in het dagelijks leven, zijn vakantieverwachtingen ook hoger. Nederlanders hebben een hang naar comfort en ontzorging: een kinderoppas op vakantie is geen overbodige luxe, aldus Duijn. Maar ook service en personalisatie worden gewaardeerd. Voorbeeld: een handgeschreven kaartje van de campingeigenaar op je verjaardag ontvangen, eenmaal thuis. “Dit gebaar verhoogt de kans op herhaalbezoek”.

Campings die in trek willen blijven, moeten inspelen op de behoefte aan gemak. Daarbij is online zichtbaarheid van belang: “De strijd om de beste campingplaats wordt online uitgevochten”, zegt Duijn. Dat heeft Farmcamps goed begrepen. Met haar online leus ‘Wees er als de kippen bij’, lokt ze vakantiegangers naar het buitenleven: luxe logeren bij de boer.

Luxe kamperen

Melkboer Jan de Korte (38) verruilde in 2012 zijn Zeeuwse minicamping in Meliskerke in voor compleet ingerichte luxetenten van Farmcamps. “We spreken nu van ‘glamping’. Mensen hoeven alleen een tas kleren in te pakken, hun deur op slot te doen en ze kunnen wegrijden.” De Korte heeft 23 tenten, variërend van een ‘basistent’ met eigen keuken en toilet van 800 euro per week in het hoogseizoen tot luxe tent inclusief ligbad en vaatwasser voor 1200 euro per week. Ontbijt kan worden gekocht op de boerderijwinkel. “Elk jaar hebben we een betere bezetting. Vooral stadsmensen met jonge kinderen weten ons te vinden. Kinderen kunnen bij ons een kampvuurtjes stoken, de schapen melken of een ritje op de tractor rijden.”

De beleving van natuur en kamperen dus, maar zonder heisa met stokken of lekke luchtbedden. Anke Willeme (30) verbleef in april op een glamping in de Portugese Azoren: “Voor mij geen drukke campings met kindergejoel en ik gruwel van gemeenschappelijk sanitair.” In de Azoren vond Willeme elke ochtend een ontbijtmand in de privé buitenkeuken, omgeven door tropische beplanting. “Het was de perfecte combinatie van natuur, rust, buitenleven en luxe. Ik sliep als een roos in een groot bed met zacht beddengoed, in een yurt met koepel waardoor je de sterren kon zien. Op de achtergrond hoorde ik de koeien zachtjes loeien.”