Nederlanders in Sri Lanka: ‘We maken ons geen zorgen, maar het is wel een gekke situatie’

Ellen van der Linden kwam gisteren aan in Sri Lanka. Op weg naar haar hostel in het zuiden van het land las ze op haar telefoon ‘dat het risico op aanslagen door voortvluchtige terroristen groot is'. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt en reisorganisaties gaan hun klanten - naar schatting tussen de 300 en 400 toeristen - terughalen.

Van der Linden (21) reist op eigen gelegenheid. “Ik vind het heel moeilijk te beslissen wat ik nu moet doen”, zegt ze vanuit Weligama, een badplaats waar het surfseizoen net is afgelopen. “Het is hier stil en ik hou mee voorlopig rustig. Ik wilde wel naar grote toeristische plekken in de buurt, maar dat doe ik voorlopig maar even niet.”

De 21-jarige studente heeft een speciaal doel: ze komt de zwerfhond ophalen die ze bij een vorige reis vijf maanden terug van straat heeft geplukt. “Die mag pas mee een paar maanden na de vaccinatie, daarom wilde ik voorlopig hier blijven.” Ze is ook nog aan het afstuderen voor haar opleiding ‘media business’, die ze volgt in Glasgow. “Ik heb mijn laptop mee, dus als ik niet kan reizen ga ik aan het werk.” Wel piekert ze over het risico dat haar reisverzekering vanaf nu geen eventuele schade meer dekt, en over vrienden en familie die haar het liefst direct naar huis zouden zien gaan.

Wel ondervindt de groep hinder van de ingestelde avondklok. Gedurende twee dagen mag het gezelschap amper het hotel verlaten, zegt Noordhoff. Maar onveilig voelt hij zich nog steeds niet. “Liever zou ik nu verder gaan richting de natuur en de parken,” stelt hij, maar zover komt het niet meer. Van reisleider TUI kreeg de groep donderdag per sms te horen dat iedereen gerepatrieerd wordt. Daarna bleef lang onduidelijk hoe en wat er zou gebeuren, tot er vrijdag op de deur werd gebonkt door de reisleider: spullen pakken en op weg naar Negombo in afwachting van hun vlucht. “In de buurt van het vliegveld en de aanslagen waar het allemaal begon”, stelt Noordhoff. “Daar wil ik juist niet heen, maar het moet. Daar weer wachten op het vliegtuig terug naar Nederland. Wanneer? Zaterdag, zondag, geen idee.”

Dinsdag kwam de groep aan in Kandy, waar het volgens Noordhoff opvallend rustig lijkt voor een toeristische trekpleister. Een bekende boeddhistische tempel is zwaarbewaakt, maar dat blijkt al zo te zijn sinds de burgeroorlog, laat Noordhoff zich vertellen.

Maar ondanks de aanslagen ging de reis door, meldde de Sri Lankaanse reisleider. Hoewel er in Nederlandse media gesproken wordt van nieuwe terreurdreiging in het land, merkt het reisgezelschap daar weinig van. “Er is weinig zichtbaar van welke dreiging dan ook. De mensen zijn erg vriendelijk en we worden overal begroet.”

Op de dag van de aanslagen, is het reisgezelschap van Jaap Noordhoff op doorreis naar het noordelijk gelegen plaatsje Anuradhapura voor een tempelexcursie. “Er kwamen vele apps en telefoontjes binnen”, laat Noordhoff per e-mail weten. “De reisleider wist nog van niets. Onzekerheid en schrik maakten ons deel.” Op de vrijdag voor de aanslag overnachtte de groep nog in Negombo. Overdag passeerden zij een van de kathedralen die getroffen zou worden.

Jorrit Lang (50) kwam donderdagochtend vroeg met zijn zoon (14) en dochter (16) aan in Colombo voor hun vakantie. Ze hadden van tevoren nog getwijfeld, maar toen een negatief reisadvies uitbleef, besloten de drie toch te gaan.

“Vanuit Colombo zijn we gelijk het binnenland ingegaan, naar Kandy”, zegt Lang via de telefoon. “Alleen toen werd toch code oranje afgegeven, blijkbaar was het lastig in te schatten. Nu blijven we hier. We informeren onze familie thuis en ondertussen blijven we leuke dingen doen. Vanochtend hadden we een hele leuke kookworkshop, bijvoorbeeld.”

In Kandy is het vredig op straat, zegt Lang, van een gevaarlijk gevoel of spanning is volgens hem geen sprake. “Verderop in de straat staat wel een belangrijke boeddhistische tempel, die wordt streng bewaakt door militairen. Maar ook die zijn erg vriendelijk en reageren heel voorkomend.”

Maar als het zou kunnen, zou Lang toch liever teruggaan naar Nederland. “We hebben geen onveilig gevoel hier, maar we moeten het advies van Buitenlandse Zaken ook niet in de wind slaan. Ik denk niet dat er nog grootschalige aanslagen zullen zijn of dat er grote onrust is tussen groepen, ik zie dat niet gebeuren hier. We maken ons geen zorgen, maar het is wel een gekke situatie.”

Een repatriëring op korte termijn lijkt er echter niet in te zetten, denkt Lang. “Ik heb ons bij onze reisverzekering aangemeld om terug te gaan mocht daar snel iets voor georganiseerd worden, maar waarschijnlijk is dat pas op 5 mei. We kunnen anders wel teruggaan naar Colombo, maar daar zijn alle vluchten nu volgeboekt. Afwachten op het vliegveld is nu ook niet prettig daar, dus voorlopig blijven we hier.”

Het drietal wacht de situatie af, zegt Lang. “We pakken het maar op het moment. Morgen gaan we misschien met de trein naar Ella. We gaan toch gewoon maar wat dingetjes doen. We blijven lekker in dit plattelandsgebied; de grote steden en kustplaatsen mijden we even.”