Nederlanders hebben weinig problemen met rekeningrijden

Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan wil een meerderheid van de Nederlanders de huidige wegenbelasting best inruilen voor een vorm van kilometerbeprijzing, zo blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau I&O Research onder ruim 3.000 volwassen Nederlanders. Bijna zes op de tien Nederlanders kan zich vinden in de stelling dat automobilisten per gereden kilometer belasting moeten betalen in plaats van een vast bedrag per maand. Zelfs automobilisten die veel kilometers maken en rechtse kiezers zijn in meerderheid voorstander.

Wel moet de overheid de bevolking ervan overtuigen dat rekeningrijden de files echt terugdringt, dat de wegenbelasting echt wordt afgeschaft, dat het technisch niet te hoog gegrepen is en dat de privacy geen gevaar loopt. Over al deze punten heersen nog twijfels bij de ondervraagden.

Opvallend is dat de kiezers van alle partijen, ook die van de VVD, FvD en PVV, volgens het onderzoek in meerderheid voorstander van rekeningrijden zijn. Maar de kans dat rekeningrijden er binnen afzienbare tijd komt, is niet zo groot. In het regeerakkoord wordt er niet over gerept. Traditioneel zijn rechtse partijen tegen deze maatregel. Zo jaagt kilometerheffing volgens de VVD ‘mensen die gewoon naar hun werk, huis of familie willen rijden alleen maar op kosten’.

Fileprobleem Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW verdient rekeningrijden een ‘serieus onderzoek’, zegt woordvoerder Edwin van Scherrenburg. “Belangrijk daarbij is dat de ondernemer niet in het pak wordt genaaid. Hij mag niet op kosten worden gejaagd. Onderzoek lijkt ons daarom belangrijk, zodat men er serieus mee aan de slag kan gaan in een volgende kabinetsperiode.” De werkgeversorganisatie pleit voor experimenten om te kijken of het de files terugdringt en de doorstroming op de wegen vergroot. Als maar een klein deel van de automobilisten de auto laat staan, dan leidt dat meteen al tot een behoorlijke vermindering van het aantal files. “De vuistregel is: Als 1 procent van de automobilisten zijn voertuig laat staan, vermindert het aantal files met 2 tot 5 procent”, stelde Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft onlangs in Trouw. Volgens de ANWB zitten er nog wel haken en ogen aan rekeningrijden. Volgens de organisatie die opkomt voor de belangen van automobilisten is rekeningrijden alleen eerlijk als alle vaste autobelastingen worden volledig afgeschaft. Naast de wegenbelasting wil de ANWB ook dat de registratiebelasting (bpm) bij aanschaf van een auto op de helling gaat. “En we zijn tegen een extra heffing in de spits. Volgens onze leden is dat niet eerlijk. Ze moeten dan vaak de weg op en hebben geen alternatief”, zegt ANWB-woordvoerder Ad Vonk.

