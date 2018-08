Nederlanders bewegen meer dan wie ook in Europa

In geen enkel land van de Europese Unie wordt zoveel bewogen als in Nederland. Van de Nederlanders doet 80 procent wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen, tegenover 44 procent gemiddeld in de EU.

Dat blijkt uit het rapport ‘Eurobarometer – sport en fysieke activiteit’ van de Europese Commissie. Daarvoor is in 2017 bij ruim 28.000 Europeanen (onder wie 1040 Nederlanders) van 15 jaar en ouder in kaart gebracht hoe vaak ze bewegen.

Een verklaring voor de grote beweegdrang van Nederlanders is de goede infrastructuur, zegt Eco de Geus, hoogleraar psychofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voorzitter van de commissie beweegrichtlijnen. De grote hoeveelheid fiets- en voetpaden in Nederland maakt het makkelijk erop uit te trekken of naar het werk te fietsen. “Dat klinkt logisch, maar neem een extreem voorbeeld als de Verenigde Staten. Al zou je willen lopen, dat kan daar niet overal.”

Plezier

De onderzoekers keken naar recreatief bewegen en niet naar intensief sporten. Ook de wekelijkse sportdeelname ligt in Nederland met 56 procent hoger dan gemiddeld (40 procent). Al moet ons land op de Europese ranglijst Zweden, Denemarken en Finland voor laten gaan. De groep intensieve sporters (vijf keer per week of vaker) is met 6 procent klein, net als in de rest van de Europese Unie.

© Sander Soewargana

Ook het verenigingsleven in Nederland is volgens De Geus een verklaring voor het gezonde gedrag. Nergens in Europa zijn zoveel mensen lid van een sportvereniging als in Nederland (27 procent tegenover 12 procent gemiddeld in Europa). Daarbij komt, zegt De Geus, dat ouders vaak betrokken zijn als vrijwilligers. “Dat is voor kinderen een goede basis om sport te beoefenen.”

Als enige land wordt in Nederland plezier als voornaamste motief genoemd voor sporten en bewegen. Dat is opvallend, want in de meeste onderzochte landen sporten mensen vooral om hun gezondheid te verbeteren. Fitter voelen en ontspanning zijn de andere twee belangrijke motieven.