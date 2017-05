Nederlander plundert spaarpot voor woning

Premier Mark Rutte zit tegenover een moeilijk kijkende Ferry Mingelen. “Er staat nu geen camera op u gericht”, grapt hij tegen de politiek verslaggever. “Maar u kijkt zo somber.” Het is april 2013. De werkloosheid is met 8,2 procent historisch hoog, de economie groeit nauwelijks en het Centraal Planbureau meldt dat zowel het begrotingstekort als de werkloosheid verder zullen oplopen. Het is ook het moment dat Rutte zijn legendarische oproep doet: “Laten we met elkaar besluiten dat we wel eindelijk die nieuwe auto gaan kopen. Of wel dat nieuwe huis gaan kopen.”

Dat gebeurt nu, drie jaar na dato, daadwerkelijk. Nederlanders halen steeds vaker hun spaarvarken leeg, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hadden Nederlandse huishoudens drie jaar geleden bijna 22 miljard met elkaar opgespaard, afgelopen jaar was daar nog drie miljard euro van over. Dat geld staken consumenten vooral in hun woning, zien de onderzoekers.

Zo ging aan de bouw van een nieuwe woning, en aan renovaties zoals een nieuwe badkamer of keuken, 13,5 miljard euro meer op dan drie jaar geleden. Ook bestedingen die niet direct in stenen werden omgezet, namen met 16 miljard toe. Ook bij die uitgaven stelt de gemiddelde consument zijn woning centraal. Denk aan die oude televisie die eindelijk vervangen wordt, het doorgezeten bankstel dat de deur uitgaat of een uitgedijd gezin dat vanwege de lage hypotheekrente eindelijk een grotere woning durft te kopen.

Stijgende huizenprijzen Dat huizen hoog op het consumptielijstje staan van de gemiddelde Nederlander is eveneens terug te zien in andere cijfers. Een kleine twee weken geleden kopte statistiekenbureau CBS voor de zoveelste keer in een jaar tijd dat de huizenprijzen opzienbarend hard zijn gestegen. In de afgelopen vijftien jaar waren huizen nog niet eerder zo duur als nu. Iets langer terug meldde makelaarsvereniging NVM in haar jaaroverzicht dat er in 2016 zo veel woningen zijn verkocht dat er een tekort is ontstaan in de Randstad. Het aanbod droogt op, zei een zorgelijk klinkende Ger Jaarsma. Volgens de voorzitter van NVM kampt over een kleine twee jaar bijna heel Nederland met een woningtekort. Waar consumenten, aangespoord door de lage hypotheekrente en de dalende werkloosheid, hun spaarpotten bewust vaker omkeren, ligt het bij bedrijven net wat anders. Die zagen door diezelfde dalende werkloosheid hun loonkosten en sociale premies stijgen. Tegelijkertijd brachten, met name in de chemie, de dochterondernemingen van grote bedrijven minder dividend in het laatje dan verwacht. Is die daling van de spaartegoeden goed of slecht nieuws? Dat is moeilijk te zeggen, zegt CBS-woordvoerder Floris Jansen. “Er zijn voor- en nadelen aan. Doordat het spaaroverschot afneemt, komen we wel meer in de buurt van de Europese normen. En daarbij is het goed voor de economie dat consumenten meer geld uitgeven. Maar tegelijkertijd is het fijn dat de inkomsten van een land hoger zijn dan de bestedingen. Dan is de buffer iets groter.”

