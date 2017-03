Nederlander pint nog amper met zijn smartphone

Nog even en we betalen drankjes op het strand of een snelle boodschap bij de kiosk met onze zonnebril. Als het aan Visa ligt tenminste. Het Amerikaanse creditcardbedrijf presenteerde woensdag een testversie van een zonnebril met een zogenoemde NFC-chip die zo langs een pinapparaat gehaald kan worden.

Het is de moderne variant op het contactloos betalen, wat al mogelijk is met een pinpas of mobiele telefoon. De ontwikkelingen gaan snel op dit gebied, maar de Nederlander blijkt tamelijk conservatief. De snelle betaling met een pas mag dan jaarlijks groeien, pinnen met een mobiele telefoon komt in Nederland nog niet van de grond.

200.000 mensen maken actief gebruik van een applicatie waarmee ze contactloos kunnen betalen met hun telefoon, een techniek die sinds 2015 in Nederland bestaat. Dat aantal groeit gestaag, maar staat nog altijd in schril contrast met de ruim 19 miljoen pasjes waarmee in Nederland inmiddels contactloos wordt betaald.

Haken en ogen

Volgens Betaalvereniging Nederland komt dit doordat er nog veel haken en ogen aan het contactloos betalen zitten. "Veel mensen weten niet dat zij met hun telefoon contactloos kunnen betalen en niet alle banken doen eraan mee", zegt een woordvoerder.

In Nederland zijn we verwend met de pinpas, daarmee betaal je in ons land overal.

Voor dat laatste obstakel is vorige week een oplossing gekomen. Vodafone en online-betaaldienst PayPal lanceerden een samenwerking in de app Vodafone Wallet. Het enige wat klanten nodig hebben, is een gratis PayPal-account en een telefoon met een NFC-simkaart. Die kaart zit standaard in de nieuwste smartphones en werkt net als de chip waarmee je met een bankpas contactloos kunt betalen. Vanaf iedere eigen bankrekening of creditcard kunnen klanten geld op hun PayPal-rekening zetten om daar vervolgens via de app mee te pinnen.

Maar het is de vraag of deze ontwikkeling het pinnen met een smartphone een impuls kan geven. ING, koploper in mobiel pinnen registreert ongeveer 215.000 contactloze pin-transacties per maand uitgevoerd met een smartphone, ABN Amro en Rabobank volgen op gepaste afstand. Dit terwijl het totale aantal contactloze pintransacties rond de tachtig miljoen per maand ligt.