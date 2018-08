Nederlander opgepakt voor doodschieten Belgische agent in Spa

Zaterdag- op zondagnacht werd een groepje Nederlanders de toegang tot een kroeg in Spa ontzegd, bleek uit het eerste onderzoek van de Belgische politie. Omdat er ruzie ontstond, werd de politie opgeroepen en die controleerde het voertuig waarin de Nederlanders zaten.

Vervolgens werd de politieman, een hoofdinspecteur, doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de verdachte ook de schutter is. De politie pakte de Nederlander niet ver van de Avenue Reine Astrid op, waar de schietpartij plaatsvond.

Drama De Belgische premier Charles Michel reageerde geschokt. “Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving”, noemde hij de fatale schietpartij. “We zullen het volledige licht moeten laten schijnen op de omstandigheden van dit drama.” Minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid reageerde gisteren via Twitter: “Sprakeloos over gewelddadige dood van politieagent in Spa. Ik ben in gedachten bij zijn vrouw en kinderen”, schreef hij. “Diep respect voor deze agent, een moedig mens, zoals alle politiemensen die altijd die stap naar voren zetten.” Grapperhaus condoleerde zijn Belgische collega Jan Jambon, die ­minister van binnenlandse zaken is. Volgens Jambon is het ‘hele politiekorps in zijn hart getroffen door ­deze tragische gebeurtenis’, zei de bewindsman tegen de Belgische krant De Morgen.