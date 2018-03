Nederlander met 'verdachte boeken' opgepakt in Marokko

Mahmoud el Hajaji, die werd aangehouden toen hij terug wilde reizen na een bezoek aan zijn zieke vader in Marokko, werd na een verhoor van zeven uur weer vrijgelaten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de Hirakbeweging, die meer rechten opeist voor de bewoners van de Rif.

El Hajaji werd urenlang door negen agenten verhoord

El Hajaji werd vrijdagavond laat aangehouden en door negen agenten verhoord. Hij schrijft op zijn Facebookpagina dat hij respectvol behandeld is tijdens de aanhouding en het verhoor. Volgens Fouad El Haji van Rif Alert, dat aandacht vraagt voor de repressie tegen de Hirakbeweging, is El Hajaji indirect wel degelijk geïntimideerd. "Terwijl hij ondervraagd werd kreeg zijn vader bezoek, en werd hem gevraagd of hij een advocaat voor zijn zoon wilde regelen."

Veertig boeken El Hajaji schrijft dat hij zo'n veertig boeken bij zich had, toen hij bij de paspoortcontrole in de haven van Tanger werd aangehouden. Het ging om 'gewone intellectuele boeken, die in elke bibliotheek in Marokko te vinden zijn'. Al snel tijdens het verhoor werd hij gevraagd naar zijn betrokkenheid bij een Berberse vereniging in het Westland en naar zijn relatie met activisten van Hirak. De protestbeweging Hirak begon in oktober 2016, nadat een visverkoper in Al Hoceima om het leven was gekomen toen hij probeerde een door de politie geconfisqueerde lading vis terug te krijgen. Maandenlang gingen Riffijnen de straat op om gelijke rechten, betere zorg en onderwijs, en een aanpak van de corruptie te eisen. Ook veel Nederlanders steunden Hirak via sociale media, of gingen naar Marokko om te protesteren. Afgelopen zomer greep de Marokkaanse overheid hard in. Veel activisten werden opgepakt. Volgens Rif alert zitten nog zo’n 300 à 400 demonstranten gevangen. Het Marokkaanse regime draait de duimschroeven van de Riffijnen weer aan Volgens Fouad El Haji van Rif Alert draait het Marokkaanse regime de duimschroeven van de Riffijnen opnieuw aan. Recent werden volgens Marokkaanse media opnieuw activisten opgepakt. In Imzouren werden onder anderen vijf minderjarigen opgepakt evenals de activiste Nihal Ahbadh. Zij zou tijdens haar verhoor zijn mishandeld. Begin dit jaar werd bekend dat het Openbaar Ministerie in Marokko arrestatiebevelen wil uitvaardigen tegen vijf Marokkaanse Nederlanders.