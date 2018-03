Nederlander Mahmoud Belhaj werd in Marokko opgepakt: 'Ik weet zeker dat ik op een kliklijst sta'

Voor Mahmoud Belhaj kwam zijn arrestatie niet als een verrassing. Volgens de autoriteiten steunde hij de Hirak, de protestbeweging die om meer rechten voor Riffijnen vraagt. Belhaj (44) wilde hoe dan ook zijn zieke vader in Marokko bezoeken. Vandaag of morgen hoopt hij terug te keren naar Nederland.

U bent de eerste Nederlander die in Marokko is aangehouden, sinds de protesten in de zomer van vorig jaar op hun hoogtepunt waren. Wat gebeurde er? “Bij de paspoortcontrole voor de boot naar Spanje, pikte de controleur mij eruit. De politie controleerde mijn spullen en concludeerde dat ik ‘illegale’ boeken bij me had. Daarom werd ik gearresteerd en nog vijf uur in de haven van Tanger vastgehouden. Het waren overigens heel gewone Arabische boeken, die je in elke Marokkaanse bibliotheek kunt vinden. Ik ben ervan overtuigd dat er lijsten rondgaan met Nederlanders die de protesten steunen Mahmoud Belhaj “In de nacht werd ik naar het politiebureau gebracht, waar ik zeven uur ben ondervraagd. Zij verdachten mij van betrokkenheid bij de Hirak (de beweging die beter onderwijs voor Riffijnen wil en corruptie in Marokko aanvecht – red). Het waren normale vragen, ik heb het niet als intimiderend ervaren. Ze vroegen mij naar Facebookberichten en naar mijn netwerk. Uiteindelijk hebben zij mij vrijgelaten, vanwege gebrek aan bewijs.” “Terwijl ik verhoord werd kreeg mijn vader, een paar honderd kilometer verderop, bezoek van de politie. Agenten vertelden hem dat ik gearresteerd was en ze vroegen hem of ik een advocaat nodig had. Ik vind het een beetje raar dat ze dat aan hem vroegen, en niet aan mij.”

Waarom legt de politie een link tussen u en de Hirak? “In het verleden was ik voorzitter van een Riffijnse stichting in het Westland. Daar hielden we ons niet met politiek bezig, de vereniging is opgeheven in 2011, ver voor de Hirak begon. Verder schrijf ik artikelen voor websites over de Amazigh (Riffijnen). Maar vooral op Facebook heb ik mij uitgelaten over de Hirak en verbetering van de mensenrechten.”

Rif Alert, dat aandacht vraagt voor de repressie tegen de Hirakbeweging, zegt dat er lijsten rondgaan met Nederlanders die de protesten steunen. “Daar ben ik van overtuigd. Ik hoorde in Nederland al dat ik op zo’n lijst sta. Daarom was ik ook niet verbaasd dat ik aangehouden werd.”

Waar had u die informatie vandaan? “Via vrienden in Nederland. Die hadden het weer via-via gehoord. Er zouden zo’n twintig Nederlandse Marokkanen op de lijst staan. Ik heb het niet van een officiële bron.” Op Facebook zal ik kritiek blijven leveren. Daarmee ga ik door, tot de dag dat ik sterf Mahmoud Belhaj

Rif Alert roept Marokkaanse Nederlanders op om goed na te denken voor ze naar Marokko afreizen. Zult u in de toekomst voorzichtiger zijn? “Als het niet goed gaat met mijn vader, dan ga ik volgende week al terug. Justitie in Marokko had geen bewijzen tegen me, dat zal een volgende keer niet anders zijn. Op Facebook zal ik kritiek blijven leveren. Daarmee ga ik door, tot de dag dat ik sterf.”