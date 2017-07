Nederlander mag Turkije niet uit na 'beledigen' Erdogan

De arrestatie bevestigt de vrees van veel Nederlandse Turken, dat zij in Turkije zomaar kunnen worden opgepakt.

De Nederlands-Turkse man en zijn gezin werden vorige week direct na aankomst op het vliegveld van Istanbul gearresteerd. Zijn vrouw en kinderen werden snel vrijgelaten, maar de man werd vastgehouden en meermaals verhoord. Hij kreeg te horen dat er al langere tijd een onderzoek naar hem loopt, en dat hij wordt verdacht van belediging van president Erdogan. Op sociale media had hij zich kritisch uitgelaten over de politieke situatie in Turkije. Een klein deel van de berichten ging over Erdogan persoonlijk. Daarin werd de president een 'dief' en 'dictator' genoemd.

Centrumlinks Tijdens zijn verhoor is de man verschillende keren gevraagd of hij terrorist is en lid van Fetö, zoals het Turkse regime de Gülenbeweging noemt. De man ontkende dit, hij zegt dat hij geen Gülensympathisant is maar aanhanger van de centrumlinkse CHP. Sinds de couppoging van vorig jaar bestrijdt het Turkse regime Gülenisten als aanhangers van een terroristische organisatie. Het land voerde grootschalige zuiveringen uit binnen de ambtenarij en rechtspraak. Een dag na zijn verhoor is de man weer vrijgelaten uit de gevangenis, wel moest hij beschikbaar blijven voor latere verhoren. Zijn gezin besloot in Turkije te blijven om de vakantie af te maken. Afgelopen vrijdag kreeg hij te horen dat hij een uitreisverbod heeft gekregen. Zowel zijn Nederlandse- als Turkse paspoort mag hij houden en hij hoeft niet de cel in, maar hij moet in Turkije blijven tot zijn proces begint. Het is onduidelijk wanneer dat zal zijn. Zijn familie mag het land wel verlaten. Op sociale media had hij zich kritisch uitgelaten over de politieke situatie in Turkije. Een klein deel van de berichten ging over Erdogan persoonlijk. Daarin werd de president een 'dief' en 'dictator' genoemd. Veel Nederlandse Turken vreesden de afgelopen tijd arrestaties, wanneer zij of familieleden naar Turkije op vakantie zouden gaan. Die angst werd versterkt toen op 5 juli de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner werd vastgezet. Sindsdien zijn de Turks-Duitse betrekkingen ernstig verslechterd. Minister Sigmar Gabriel van buitenlandse zaken ontraadde Turkse Duitsers naar Turkije te reizen en hij waarschuwde het Duitse bedrijfsleven voorzichtig te zijn met investeringen in het land. Sinds de couppoging zijn 22 Duitsers in Turkije opgepakt, negen van hen zitten nog vast.

Tien Nederlanders mogen niet weg Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag is ingelicht over het uitreisverbod van de man. Voorlopig is dit de enige bij het ministerie bekende arrestatie om politieke redenen deze zomer. Er zitten zeker zeventig Nederlanders vast in Turkije, meestal om delicten als drugshandel of diefstal. Verder mogen sinds de coup zo’n tien Nederlandse staatsburgers Turkije niet verlaten, wegens vermeende banden met Fetö. Afgelopen week werd bekend dat het ministerie van justitie de uitlevering van verdachten aan Turkije hervat heeft. Vorig jaar werd de Turks-Nederlandse columniste Ebru Umar twee weken vastgehouden in haar huis in Turkije. Zij mocht het land pas weer verlaten na druk van de Nederlandse overheid.

Uitlevering Afgelopen week werd bekend dat het ministerie van justitie de uitlevering van verdachten aan Turkije hervat heeft. Volgens het ministerie kunnen zij op een goede rechtsgang rekenen in Turkije. Begin juli werd een eerste verdachte uitgeleverd, een tweede Turkse Nederlander probeert zijn uitlevering middels een kort geding te verhinderen. De uitleveringen gelden voor personen die worden verdacht van ernstige feiten als drugshandel, mishandeling, inbraak of moord. Nederland zal geen personen uitleveren die in Turkije verdacht worden van deelname aan een terroristische organisatie, omdat zij Gülensympathisant zijn of voorstander van een onafhankelijke Koerdische staat. De in Turkije gearresteerde man wenst om veiligheidsredenen anoniem te blijven. Zijn naam is bij de redactie bekend.

