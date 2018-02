Nederlander die in Syrië tegen Islamitische Staat vocht om het leven gekomen

Sjoerd H. had zich in 2017 onder de naam Baran Sason aangesloten bij de Syrisch-Koerdische militie YPG om tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat te vechten. Zijn familie is inmiddels van zijn dood op de hoogte gebracht. Hij zou 23 of 24 jaar oud zijn geweest.

In een interview met de Koerdische nieuwssite ANF News vertelde H. vorig jaar dat hij naar Syrië was afgereisd om tegen Islamitische Staat te vechten en om ‘de Koerdische taal en cultuur te leren’. Hij vertelde van plan te zijn om naar Raqqa af te reizen, dat tot voor kort gold als de hoofdstad van Islamistische Staat. “Turkije zal ons proberen tegen te houden, maar we gaan naar Raqqa. Dat is de laatste fase in de definitieve nederlaag van IS.”

Een medestrijder heeft zijn dood inmiddels ook bevestigd via Facebook. "Vandaag gedenken wij onze broeder", schrijft hij.