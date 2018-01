Nederland zoekt dekking tegen bomen, glasplaten en dakpannen

Jaap Otten (39) Communicatie adviseur bij de rechtbank Overijssel.

Moet van Den Haag naar Utrecht

“Ik zou vanmiddag om 13.30 uur een vergadering voorzitten in Utrecht maar die heb ik afgezegd. Ik had vanmorgen een afspraak waarvoor ik in de richting van het Malieveld moest. Toen ik een OV-fiets wilde huren werd dat me afgeraden. Ik begreep meteen waarom toen ik te voet verder ging. Ik zag hoe fietsers omver werden geblazen en wandelaars bijna omvielen. Ik ben terug naar de stationshal gelopen. Op het dak van het station was door de storm een glasplaat losgekomen, daarom moesten alle reizigers naar de zijkanten van het gebouw, ook trams konden niet meer in de stationshal stoppen. Inmiddels is Den Haag Centraal afgezet met linten. Zelf ben ik maar ergens koffie gaan drinken, en ik ga zo maar eens op zoek naar een plek waar ik kan werken.”

Emilie Diephuis (24) Student Management Cultural Diversity in Tilburg

Moet van Brussel Charleroi naar Tilburg

“Ik had gisteren al een melding gekregen van de NS, dat er problemen zouden kunnen ontstaan door de storm. Ik kom net met het vliegtuig uit Malaga, we zouden eigenlijk landen op Eindhoven maar in het vliegtuig werd omgeroepen dat we een noodstop moesten maken in Brussel. Ik sta nu samen met mijn vriend al een uurtje te wachten op vervangend vervoer. Als het goed is worden er bussen geregeld. Die gaan dan naar Eindhoven en vanuit daar moeten we nog naar Tilburg. Ik hoop eigenlijk dat het treinverkeer dan weer volgens dienstregeling rijdt. We hebben net een broodje gegeten en met wat medereizigers gekletst. Tot nu toe valt het mee maar ik wil wel graag naar huis.”

Fay Prinsen (23) Student Social Work in Enschede

Moet van Enschede naar Almelo

“Ik moet vandaag van Enschede naar Almelo voor een afspraak bij de psycholoog. Maar er rijden geen treinen en de 9292 app ligt er ook uit, dus ik kan ook niet zien of er wel een bus gaat. Ik baal er van maar ik ga de deur nu ook niet uit. Het licht knippert in mijn huis door de harde wind en ik hoor al dat mensen buiten zich aan een lantaarnpaal moesten vasthouden om overeind te blijven. Ik woon midden in het centrum en hoor hier ook constant borden omvallen. Nee, ik blijf binnen, dan maar een andere afspraak.”