Nederland wil strengere Europese afspraken over het terugsturen van asielzoekers

Nederland wil binnen Europa strengere afspraken over het terugsturen van asielzoekers. Binnen Europa moeten landen sneller asielzoekers van elkaar terugnemen die op ‘doorreis’ zijn door Europa, vindt het kabinet. Zo wil Nederland dat asielzoekers niet meer over land arriveren, maar direct teruggaan naar Duitsland of België, en van daaruit naar het land waar ze de EU binnenkwamen.

Dat blijkt uit de nota over migratie die staatssecretaris Mark Harbers (VVD) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Europese Unie moet in juni belangrijke knopen doorhakken over het Europese asielbeleid. Het kabinet wil dat daarbij ook strengere onderlinge afspraken komen over het ontmoedigen van doorreizen. Veel asielzoekers arriveren in Griekenland of Hongarije, maar reizen direct door naar bijvoorbeeld Nederland of Zweden, vaak via Duitsland.

Staatssecretaris Mark Harbers klaagde vandaag dat doorreizen veel te makkelijk is. In het Europese Dublin-akkoord is vastgelegd dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het eerste land waar hij aankomt. “Dat doet hij vaak niet, omdat hij naar Nederland of Zweden wil.”