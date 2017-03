Nederland weigert vlucht Turkse minister naar Rotterdam

Dat besloot zaterdagochtend een streep te zetten door het bezoek. Cavusoglu zou om 18.00 uur spreken in de ambtswoning van de consul in Rotterdam. De maatregel is volgens het kabinet nodig omdat de openbare orde en veiligheid in het gevaar zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal mee te doen aan een publieke manifestatie met Cavusoglu. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet eerder deze week al weten dat hij een grote bijeenkomst zou verbieden.

Lees verder na de advertentie

Nederland en Turkije konden het de afgelopen dagen niet eens worden over de veelbesproken bijeenkomst. Het kabinet wilde dat deze in een Turkse consulaat of ambassade zou plaatsvinden, maar nog tijdens de gesprekken dreigde Cavusoglu in een interview met een Turkse tv-zender met sancties. "Als Nederland mijn landingsvergunning intrekt, dan zullen onze sancties tegen Nederland zwaar zijn." Nederland voelde zich daardoor gedwongen de landingsrechten in te trekken, schrijft het kabinet.

We hebben een lang en moeilijk gesprek gevoerd met de Turken om tot een acceptabele oplossing te komen

"We wilden tot een oplossing komen. We hebben een lang en moeilijk gesprek gevoerd met de Turken om tot een acceptabele oplossing te komen. We staan voor de openbare orde en willen niet dat de veiligheid in het geding komt", aldus een woordvoerder van minister Koenders van buitenlandse zaken.

Referendum De Turkse minister Cavusoglu wilde in Rotterdam met Nederlanders met een Turkse achtergrond spreken over het referendum over de Turkse grondwet. Het referendum gaat over uitbreiding van de bevoegdheden van president Erdogan. Cavusoglu en andere ministers voeren in Europa campagne voor een 'ja'-stem. Dat zij van Duitse en Nederlandse autoriteiten niet bijeen mogen komen, betekent volgens Cavusoglu dat zij de kant kiezen van de 'nee-stem'.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.