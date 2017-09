Nederland verdubbelt aantal militairen op Sint-Maarten

Inmiddels zijn alle drie de krijgsmachtonderdelen op het door orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten ruim aanwezig: de luchtmacht, de landmacht en de koninklijke marine. Aanvankelijk waren de troepen geconcentreerd bij het Juliana vliegveld en de zeehaven van Philipsburg, de twee voor de invoer van hulpgoederen belangrijkste locaties.

Maar sinds gisteren is het eiland op de militaire kaart verdeeld in ‘sectoren’ waarover de militairen min of meer worden verspreid. Voordeel van een vaste plek voor de troepen is dat zij de ‘eigen bevolking’ beter kennen en herkennen. Daarnaast zullen militairen die vóór Irma al op Sint-Maarten woonden, worden ingezet als ‘liaisons’ tussen de plaatselijke autoriteiten en het Nederlandse commando.

De Nederlandse aanwezigheid ligt gevoelig bij de eilandregering omdat Sint-Maarten sinds 2010 een autonoom land is geworden binnen het koninkrijk. Feitelijk hebben de Nederlanders deze week alle belangrijke functies overgenomen, met instemming van de bevolking, en domineren Nederlandse militairen steeds meer het straatbeeld.

Plunderingen tegengaan

Mariniers staan strategisch opgesteld bij de benzinestations waar burgers in lange rijen staan met jerrycans. Ook begeleiden ze de distributie van goederen en handhaven ze de orde bij de waterpunten. Vandaag gaan waarschijnlijk voor het eerst de banken open. De bevolking verwacht een bank run omdat er nog geen elektronische betalingen mogelijk zijn en contant geld schaars is. Ook hier houden militairen een oogje in het zeil.

Om plunderingen tegen te gaan worden er meer militairen ingezet aan de grens met het Franse Saint-Martin, en tegelijkertijd de 'avondklok' vervroegd naar drie uur ’s middags. In die uren zijn de grensovergangen in ieder geval versperd, overdag mogen alleen personen passeren met een officieel paspoort. Dat is op het eiland een ingrijpende maatregel, omdat veel mensen de grens voor hun werk moeten passeren.

Over twee weken wordt de Nederlandse aanwezigheid in één keer met 150 militairen uitgebreid met de komst van de Karel Doorman, het grootste marineschip van Nederland. Het met helikopters uitgeruste ondersteuningsschip heeft ruimte voor twee kilometer aan voertuigen of lading, verdeeld over het voertuigendek, het heli-dek en de hangar.

