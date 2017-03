Nederland verdient 21 miljard euro aan export naar Verenigd Koninkrijk

Dat Nederland via de handel nauw verbonden is met het Verenigd Koninkrijk, hoef je de gemiddelde handelaar niet te vertellen. Zeker niet sinds het Brexit-referendum van vorig jaar. Zaak is nu dat die kennis in het hoofd belandt van de Fransman Michel Barnier: via deze hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie moet Nederland straks zijn belangen veiligstellen als het VK uittreedt.

Om alle feiten op een rij te krijgen heeft het ministerie van buitenlandse zaken het Centraal Bureau voor de Statistiek laten uitzoeken welke details schuilgaan achter de grote getallen. Getallen zoals deze: Nederland verdiende in 2015 bijna 21 miljard euro aan (directe) export naar het Verenigd Koninkrijk: minder dan aan Duitsland, meer dan aan België.

Indirecte export nog niet meegerekend Uit de vandaag gepresenteerde Internationaliseringsmonitor over de Brexit blijkt dat bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling het meest verdienen aan export naar Groot-Brittanië (3,4 miljard), gevolgd door vervoerders over land (1,1 miljard) en bedrijven die actief zijn in de winning van aardolie en aardgas. Holdings en managementadviesbureaus en de landbouw maken de top vijf van bedrijfstakken compleet. Indirecte export is nog niet meegeteld: denk aan Nederlands staal dat in Duitsland in auto’s wordt verwerkt, die vervolgens naar Groot-Brittannië worden verscheept.

Agrarische producten zijn van groot belang 15.000 bedrijven in Nederland voeren goederen uit naar het VK, 9000 exporteren diensten. De meeste vestigingen zitten in of rond Amsterdam, namelijk één op de tien, gevolgd door Groot-Rijnmond en Utrecht. Relatief telt de Zaanstreek de meeste vestigingen die goederen exporteren naar het VK, namelijk een derde. Opvallend is dat Den Haag als derde stad in de ranglijst buiten de top tien valt, achter bijvoorbeeld de Brabantse regio’s. 15.000 bedrijven in Nederland voeren goederen uit naar het VK, 9000 exporteren diensten Dat Brabant hoog scoort heeft te maken met de export van hoogwaardige technologie, zoals de machines voor de halfgeleiderindustrie van ASML uit Eindhoven, en van vlees. Van de totale uitvoer van vlees (708 miljoen euro) gaat 43 procent naar Groot-Brittannië. Kijkend naar de import van het VK zijn agrarische producten van groot belang: 55 procent van de ruwe dierlijke en plantaardige producten haalt het VK uit Nederland.

Kleine sector, grote problemen Relatief kleine sectoren kunnen te maken krijgen met grote problemen. Neem de visserij: de Nederlandse vloot vangt zestig procent van z’n vis in wateren die na de Brexit Brits zullen zijn. De kans bestaat dat het VK ‘een virtueel hek’ bouwt en Nederlandse vissers ‘een kaartje moeten kopen’ in de vorm van quota, volgens voorzitter Gerard van Balsfoort van de redersvereniging voor de zeevisserij. Hoe de toekomstige handelsrelatie eruit gaat zien, is hoogst onzeker Hoe de toekomstige handelsrelatie eruit gaat zien, is hoogst onzeker. Winand Quaedvlieg van VNO-NCW en MKB-Nederland zei laatst in de Tweede Kamer dat bedrijven ‘heel erg rekening moeten houden’ met de mogelijkheid van een abrupte breuk. Opvallend aan de cijfers over vorig jaar is dat import en export na het referendum iets sterker groeiden dan ervoor. In 2016 was de exportwaarde van de Nederlandse goederenhandel naar het Verenigd Koninkrijk 39,4 miljard euro. Dat is 3,4 procent meer dan een jaar eerder.

200.000 banen Export creëert werkgelegenheid. Van alle voltijdbanen (fte) in Nederland waren er in 2015 2 miljoen (bijna 30 procent) betrokken bij de export van goederen en diensten. Tien procent hiervan had te maken met export naar het Verenigd Koninkrijk. De meeste banen zijn te vinden in de groothandel en handelsbemiddeling. Daarna volgen uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling met 19.000 fte’s. In de landbouw hangt één op de tien banen samen met export naar het VK. En in de vervoersbranche gaat het om 13.000 banen, oftewel 8 procent van de werkgelegenheid in die branche.

