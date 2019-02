Nederland spreekt weer met Rusland over MH17

Eerst is er nog een verkennend gesprek nodig tussen aan de ene kant Nederland en Australië en aan de andere kant Rusland. Doel: samen beslissen of er formele onderhandelingen volgen over de ramp met de MH17.

Maar minister Stef Blok (buitenlandse zaken) is redelijk optimistisch. Hij denkt dat de onderhandelingen er gaan komen. “Ik ben positief gestemd dat dat ook gaat lukken”, zei Blok gisteren. “Ik constateer dat we op diplomatiek niveau constructief overleggen.”

Nederland en Australië gaan binnen enkele weken praten met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. Dit staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar de daders. Beide trajecten staan los van elkaar.

Dat er eerste gesprekken zijn, wil nog niet zeggen dat Rusland alsnog aansprakelijkheid erkent. Tot nu toe heeft Rusland elke betrokkenheid bij de ramp van de hand gewezen.

Rusland heeft zijn eigen voorwaarden gesteld. Zo liet een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken onlangs weten dat Nederland en Australië geen ultimatums mogen stellen. Verder weigert Rusland te praten over ‘ongefundeerde politieke beschuldigingen’. Wel zijn de Russen bereid om ‘professioneel te overleggen over relevante kwesties rond de crash’.

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat de deur tussen de betrokken landen weer een klein beetje opengaat. Vorig jaar mei stelde Nederland Rusland formeel aansprakelijk voor de ramp met de MH17, die aan 298 mensen het leven heeft gekost. Het vliegtuig waarin zij naar Azië vlogen, werd vijf jaar geleden boven rebellengebied in Oekraïne neergehaald door een BUK-raket. Het spoor leidt naar Rusland, concludeerde vorig jaar een onafhankelijk internationaal onderzoeksteam. De lanceerinstallatie van de BUK was afkomstig van een Russische basis bij Koersk, blijkens foto’s en getuigenissen.

Direct na dat rapport stelde Nederland officieel Rusland aansprakelijk voor de ramp. Minister Blok voerde de druk op door in mei 2018 in de VN-Veiligheidsraad Rusland op te roepen “mee te werken en zijn verantwoordelijkheid te nemen”. Dat er nu weer, zij het pril, diplomatiek overleg is, is het eerste teken dat Rusland iets meebeweegt.

Nabestaanden zijn blij met de diplomatieke opening. “Dit is een goede zaak. Het is belangrijk dat ze nu aan tafel gaan”, zei nabestaande Piet Ploeg, bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17 tegen de NOS. “Nederland moet wel met Rusland gaan praten om ze aansprakelijk te kunnen stellen.”