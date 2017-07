Nederland speelt strijdvaardig en saamhorig tijdens EK vrouwenvoetbal

Met veel overtuiging, een enorme dosis strijdlust, een bijna ongekende saamhorigheid, maar bovenal met goed voetbal hebben de Nederlandse vrouwen in Utrecht het EK geopend.

Door een 1-0 zege op Noorwegen, tweevoudig Europees kampioen en vier jaar terug verliezend finalist, zette de ploeg van Sarina Wiegman de eerste stap op weg naar de kwartfinales. Maar de bondscoach bleef voorzichtig. “Ik ben heel trots, maar we hebben nog niets.”

Na elf oefenduels in 2017 – Nederland was als organisator rechtstreeks geplaatst voor het EK - ging Oranje voortvarend van start met de overtuigende winst in de openingswedstrijd van de Europese titelstrijd. Bij een slecht resultaat tegen Noorwegen, in het verleden vaak te sterk voor Oranje, zou de druk er meteen vol op hebben gezeten. De manier waarop Nederland ten strijde trok was veelbelovend.

Eindelijk kwam er een einde aan de negatieve serie tegen Noorwegen op grote titeltoernooien. Vier jaar geleden werd Nederland op het teleurstellend verlopen EK in Zweden met 1-0 verslagen. En vorig jaar maart ging het helemaal mis tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Op het Rotterdamse Kasteel waren de Noorse voetbalsters met maar liefst 4-1 duidelijk een maatje te groot.

Goede start

“Met deze overwinning op een topland als Noorwegen hebben we zeker iets doorbroken”, zei Wiegman na de wedstrijd. “We hebben laten zien waartoe we in staat zijn. We hebben weer een stap gezet en dat is prettig. Maar we kijken nu naar de wedstrijd tegen Denemarken. We hebben een goede start gemaakt, maar meer niet.”

Een goed begin mag het halve werk heten, maar is zeker nog geen garantie voor een succesvol vervolg van het toernooi. In 2013 maakte Nederland ook een meer dan bemoedigende start op het EK met een 0-0 gelijkspel tegen titelverdediger en torenhoog favoriet Duitsland. Maar na twee nederlagen, tegen Noorwegen en IJsland, eindigde de titelstrijd al na de groepsfase.

Donderdag speelt Nederland in Rotterdam de tweede wedstrijd tegen Denemarken, dat gisteren met 1-0 zegevierde over België. Bij winst maakt Oranje een grote kans op de eerste plaats in groep A. Als winnaar van de groep kan Nederland in de kwartfinales Duitsland ontlopen, als de achtvoudig Europees kampioen tenminste ook als nummer één eindigt in groep B.

Voor 21.000 toeschouwers, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima, voerde Nederland gisteren de boventoon tegen Noorwegen, op papier de sterkste tegenstander in de groep met verder dus Denemarken en België.

Met snel, strijdvaardig en attractief voetbal dicteerde Nederland als een waar collectief de wedstrijd, waarin een groot aantal kansen werd gecreëerd. Al in de eerste minuut had Lieke Martens de openingstreffer op haar voet na een voorzet van Shanice van de Sanden. Met die kans, opgezet door uitblinkster Jackie Groener, zette Nederland de toon. De Noorse vrouwen werden onder druk gezet en voor rust lieten Martens en spits Vivianne Miedema mogelijkheden onbenut de score te openen. In de tweede helft was Miedema twee keer ongelukkig voor het doel van Ingrid Hjemseth.

De ontlading kwam in de 66ste minuut. Een voorzet van links van Martens werd door Van de Sanden van dichtbij ingekopt. De in Utrecht geboren aanvalster zorgde voortdurend met haar snelheid voor dreiging, maar is niet altijd even effectief in de afronding. Maar met haar tiende doelpunt in haar 41ste interland zette de speelster van Liverpool Stadion Galgenwaard op zijn kop.

Nederland - Noorwegen 1-0 (0-0). 66. Van de Sanden 1-0. Toeschouwers: 21.700. Scheidsrechter: Frappart (Fra). Geel: Groenen (Ned), Hegerberg (Noo).

Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van den Berg (80. Van der Gragt), Dekker, Van Es; Spitse, Van den Donk (90. Roord), Groenen; Martens, Miedema, Van de Sanden (77. Beerensteyn).

Noorwegen: Hjelmseth; Wold, Thorisdottir, Mjelde, Schjelderup (76. Reiten); Thorsnes, Graham Hansen, Berge; Hegerberg, Minde (66. Haavi), Maanum (57. Isaksen).