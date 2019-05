Nederland redde in 1979 het Songfestival van een voortijdige dood

Bij het eerste Eurovisie Songfestival op Israëlische bodem, in 1979, won Nederland niet. Toch organiseerden we een jaar later wel het evenement. In Jeruzalem nam Sandra Reemer als Xandra deel met het nummer ‘Colorado’. Ze had ervaring. In 1970 kwam ze met ‘Voorbij is de winter’ nog niet door de nationale voorronde. In 1972 lukte dat wel samen met Andres. In Edinburgh werden ze vierde met ‘Als het om de liefde gaat’. In 1976 werd ze in Den Haag negende met ‘The party’s over’.

Haar ‘Colorado’ reikte in 1979 niet verder dan de twaalfde plaats. Net als een jaar eerder won Israël, dit keer met ‘Hallelujah’ van Milk & Honey. Dat zorgde voor problemen. De Israëlische omroep vond de organisatie van twee Eurovisie Songfestivals op rij een te grote aanslag op het budget. Dat besluit werd pas in november 1979 gemeld. Andere potentiële deelnemers stonden evenmin te trappelen om de zaak nog te organiseren. Het einde van de Songfestivaltraditie leek nabij. Uiteindelijk stak de NOS met frisse tegenzin de vinger op.

Dat zorgde weer voor Nederlandse omroepperikelen. De Tros wilde het namelijk ook graag doen. En die jonge omroep droeg al zorg voor de nationale voorronde. Maar de andere zendgemachtigden beslisten anders. De organisatie van het evenement voor 1980 was kort dag. Daarom moest men kunnen terugvallen op ervaren mensen, die ook het Eurovisie Songfestival van 1976 (na de overwinning van Teach-In een jaar eerder) op poten hadden gezet. Draaiboek, decor en diverse elementen konden dan deels worden hergebruikt.

In 1976 presenteerde Corry Brokken (winnares van het festival in 1957 met ‘Net als toen’). Voor 1980 zoemden verschillende namen rond: onder anderen Willem Ruis, Jos Brink, Ivo Niehe, Martine Bijl en Willy Dobbe. De voornamelijk als actrice bekende Marlous Fluitsma werd de gastvrouw.

Debuut

Israël zag af van deelname na binnenlandse protesten. De uitzending vanuit het Congresgebouw in Den Haag viel samen met de dag waarop het land de doden uit de meest recente oorlog met Egypte herdacht. De afzegging maakte de weg vrij voor het songfestivaldebuut van Marokko.

Met een overwinning had Nederland het Eurovisie Songfestival in 1981 nog eens moeten organiseren. Maggie MacNeal mocht de vaderlandse eer verdedigen. In 1974, het jaar van ABBA’s overwinning met ‘Waterloo’, werd ze met het duo Mouth & MacNeal derde met het lied ‘Ik zie een ster’. In 1980 zong ze ‘Amsterdam’ met tekstregels ‘Amsterdam, Amsterdam / De stad waar alles kan’ en ‘In Amsterdam, Amsterdam / Is van alles aan de gang’. Dat werd elf dagen na de door heel Europa bekeken avond in het Haagse Congresgebouw nog eens bevestigd tijdens de kroning van Beatrix.

MacNeal werd vijfde. Willem Schrama had in Trouw vooraf de Ierse deelnemer Johnny Logan lof toegezwaaid: “Met het liedje ‘What’s another year’ torent hij als enige uit boven het legioen van schnabbelaars dat het doorgaans moet hebben van onstuimige presentatie”.

Logan won met zijn ‘doordacht gecomponeerde ballade’. In 1987 won hij nogmaals met ‘Hold me now’ en in 1992 pakte landgenote Linda Martin de eerste plaats met het nummer ‘Why me?’ Logan verdiende met zijn prestaties de bijnaam ‘Mr. Eurovision’.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril.