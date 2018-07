Nederland is het op één na innovatiefste land ter wereld

Dat zijn de meest opmerkelijke veranderingen in de nieuwe editie van de Global Innovation Index. De ranglijst wordt samengesteld door de wereldorganisatie voor intellectueel eigendom (WIPO) en Cornell University (VS) en vergelijkt landen op tientallen indicatoren, variërend van de kwaliteit van infrastructuur, wetgeving en kapitaalmarkt tot onderwijs, onderzoek en technologische ontwikkeling.

In de top-20 van de ranglijst zijn Europese landen nog net in de meerderheid: ze bezetten 11 van de 20 plaatsen. Maar er zijn nieuwkomers uit het Oosten: China, en ook Australië. Alle economieën van het Verre Oosten, Zuid-Oost Azië en Oceanië staan nu in de top-100. In de top-20 staan er inmiddels zes, met Singapore als hoogst genoteerde.

Neerlands zwakten zitten onder meer in het onderwijs

Van de Noord-Amerikanen leveren de VS een paar plaatsen in (van 4 naar 6) en blijven de Canadezen op plaats 18. Volgens de makers van de index zakken de VS vooral doordat een iets andere methodologie is gebruikt dan vorig jaar. Het land blijft een wereldtopper in wetenschap en technologie, het brengt - na China - de meeste wetenschappers voort en heeft topuniversiteiten op zijn bodem.

Goede samenwerking De grootste verandering van het mondiale innovatielandschap verwachten de makers van de index nu van India. Hoewel bepaald geen rijk land, staat India nu op plaats 57, en verbetert het zijn prestaties in innovatie, productiviteit, ict en dienstverlening jaar op jaar. Nederland dankt zijn topnotering vooral aan de kwaliteit van de infrastructuur en het vestigingsklimaat, en aan zijn kennisintensieve industrieën. Nederlandse bedrijven, zoals Philips, behoren tot de grootste patenthouders ter wereld. Er wordt veel geld verdiend met patenten en Nederland is een belangrijke exporteur van kennis en intellectueel eigendom. Bovendien is er een goede samenwerking tussen bedrijven en universiteiten. De grootste verandering van het mondiale in­no­va­tie­land­schap verwachten de makers van de index nu van India Neerlands zwakten zitten onder meer in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs komt dat vooral door grote klassen, in het hoger onderwijs doordat er relatief weinig studenten zijn in natuurwetenschappen en techniek. Maar ook de overheidsuitgaven voor onderwijs zijn aan de lage kant. En dat geldt nog meer voor het budget voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling. De laagste score boekt Nederland op het functioneren van zijn kredietmarkt. Het is hier voor (startende) bedrijven relatief moeilijk om aan kapitaal te komen. Met die indicator komt Nederland op de mondiale lijst op plek 88. Ook met zijn energieverbruik en zijn vervuiling van het milieu bungelt Nederland laag in de top100.

Nederlandse sterkten en zwakten Sterk: Kennisintensieve bedrijvigheid, Samenwerking bedrijven en universiteiten, Intellectuele eigendom, Inkomsten uit patenten, Innovatie in ict, Online creativiteit, Kwaliteit infrastructuur Zwak: Voortgezet onderwijs, Hoger onderwijs, Aantal afgestudeerden in bèta en techniek, Overheidsinvesteringen in onderwijs en onderzoek, Kredietmarkt voor bedrijven, Duurzame ontwikkeling, Energieverbruik.

De top (en hun notering vorig jaar) 1. Zwitserland (1)

2. Nederland (3)

3. Zweden (2)

4. Verenigd Koninkrijk (5)

5. Singapore (7)

6. Verenigde Staten (4)

7. Finland (8)

8. Denemarken (6)

9. Duitsland (9)

10. Ierland (10)

11. Israël (17)

12. Zuid-Korea (11)

13. Japan (14)

14. Hong Kong (16)

15. Luxemburg (12)

16. Frankrijk (15)

17. China (22)

18. Canada (18)

19. Noorwegen (19)

20. Australië (23)

