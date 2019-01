Openbaar Ministerie: Wij hebben Turkije niet verzocht om journalist Ans Boersma uit te zetten

Volgens een woordvoerder van de Turkse president Erdogan is Boersma het land uitgezet omdat de Nederlandse politie informatie heeft gegeven over banden die Boersma zou hebben met terrorisme. De journaliste is vanochtend vroeg Turkije uitgezet. Volgens een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaf de Nederlandse politie de Turkse autoriteiten informatie over banden die Boersma zou hebben met terrorisme. Hij gaf geen verdere details over de beschuldigingen tegen Boersma.

De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanbul aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet om ‘veiligheidsgerelateerde’ redenen. Volgens de Turkse autoriteiten hebben ze onlangs van de Nederlandse politie vernomen dat Boersma banden had met een terroristische organisatie en een verzoek gekregen om informatie te geven over haar verplaatsingen in en buiten uit Turkije, zo staat in een verklaring. Om welke terroristische organisatie het zou gaan, is niet gezegd.

Boersma werkte in Turkije onder meer voor het Financieele Dagblad (FD) en schrijft ook voor Trouw en One World. Al haar papieren waren op orde. Boersma had eerder deze maand zelfs al haar nieuwe perskaart ontvangen. Op het politiekantoor is Boersma gisteren mondeling aangegeven dat ze een bedreiging zou vormen voor Turkije’s nationale veiligheid. Dat argument is verder niet onderbouwd en wordt regelmatig ingezet tegen journalisten.

In de loop van de dag is Boersma op het politiekantoor bijgestaan door een Turkse advocaat en de Nederlandse Consul Generaal in Istanbul. Dat heeft haar uitzetting niet kunnen voorkomen. Aan het begin van de avond werd de journalist meegenomen naar een ander politiekantoor vlakbij de luchthaven, waar ze de nacht heeft doorgebracht.

Omstandigheden Naar omstandigheden gaat het goed met Boersma, zegt hoofdredacteur Jan Bonjer van het FD. “Maar het is natuurlijk afschuwelijk wat ze nu meemaakt. Ze heeft alleen een rugzak bij zich en de kleren die ze gisteren aanhad, ze mocht niet naar huis om nog wat spullen op te halen.” Hij weet niet waar de uitzetting mee te maken heeft. “In 2015 werd Fréderike Geerdink uitgezet. Toen zei Turkije nog dat ze in verboden gebied was geweest, Geerdink schreef veel over de Koerdische kwestie. Dat is hier niet aan de hand. Boersma schrijft voor het FD, wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de economische situatie daar.” Dit bewijst eens te meer dat het Turkije van president Erdogan weinig op heeft met de persvrijheid Cees van der Laan Haar uitzetting is “voor alle correspondenten een alarmerend signaal”, zegt Bonjer. “Boersma heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om een netwerk op te bouwen, ze heeft vrienden daar. Dit is professioneel een grote slag, voor de hele journalistiek, maar ook persoonlijk.” Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan is geschokt en verrast over de uitzetting van Boersma. “Dit bewijst eens te meer dat het Turkije van president Erdogan weinig op heeft met de persvrijheid”, zegt hij. “Journalisten kunnen niet in vrijheid hun werk doen.” Boersma is niet de vaste Turkije-correspondent van Trouw, maar schrijft af en toe ook voor deze krant. Het FD en Boersma zullen de uitzetting van de correspondent vanuit Nederland blijven aanvechten. “Wij steunen ze daarin”, aldus Van der Laan.

Hoog spelen Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), noemt de uitzetting ‘een nieuw dieptepunt’ in het ‘persvijandige beleid’ van Turkije. De NVJ roept minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken op om deze zaak hoog op te spelen en desnoods de banden met Turkije te verbreken. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma twitterde vanmorgen dat Nederland de Turkse ambassadeur op het matje moet roepen. De uitzetting van Boersma staat niet op zichzelf. Volgens het internationale Committee to Project Journalists zaten er eind vorig jaar 68 journalisten gevangen in Turkije. Meerdere media werden afgelopen jaar gesloten en Amnesty International en Human Rights Watch waarschuwden dat de persvrijheid in het land onder vuur ligt. De deportatie van een Nederlandse journalist volgt kort op het herstel van de diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije. Die verslechterden in 2017, nadat Nederland een Turkse minister die in Rotterdam wilde spreken het land uitzette. Slechts drie maanden geleden was minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken nog op bezoek in Ankara. Daar werd hij hartelijk ontvangen.

