Nederland ondervindt wat last van Amerikaanse handelsruzies, maar de vooruitzichten voor de economie blijven goed

Die verwachting sprak De Nederlandsche Bank (DNB) uit in haar vooruitblik op de economische ontwikkeling van Nederland. DNB maakt elk half jaar zo’n prognose. Het opvallendste verschil met de vorige prognose is dat de groei van de economie in 2019 wat lager uitvalt dan eerder gedacht. Dat komt vooral door de handelsruzie tussen China en de VS en die tussen de VS en de EU. Nederland is een handelsland bij uitstek en heeft er last van als landen handelsbarrières tegen elkaar opwerpen, zoals China, de VS en de EU hebben gedaan. Bij de prognoses is DNB ervan uitgegaan dat er geen nieuwe handelssancties bijkomen.

Dat de Nederlandse economie de komende jaren toch groeit, komt deels doordat de overheid meer zal spenderen.

Dat de Nederlandse economie de komende jaren toch groeit, (respectievelijk met 1,6, 1,5 en 1,4 procent in 2019, 2020 en 2021), komt deels doordat de overheid meer zal spenderen. Vorig jaar zou de overheid al meer geld uitgeven, maar dat lukte toen maar mondjesmaat, onder meer vanwege het gebrek aan personeel bij opdrachtnemers. DNB verwacht dat die extra overheidsuitgaven er dit jaar wel komen en dat die ook goed merkbaar zijn in de economie. Bedrijven investeren, denkt DNB, dit jaar 4,5 procent meer dan vorig jaar en huishoudens geven in 2019 wat meer (1,3 procent) uit dan in 2018, verwacht Tjerk Kroes, directeur economisch beleid en onderzoek bij DNB.

Dat laatste kan, omdat de lonen stijgen. De afgelopen jaren was er eigenlijk iets raars aan de hand. De economie groeide flink en de werkloosheid daalde navenant; toch stegen de lonen niet of nauwelijks. In 2018 stegen ze wel en in 2019, 2020 en 2021 zal dat ook zo zijn, verwacht DNB.

Meer vaste banen Ouderen blijven langer in vaste dienst dan voorheen Een ander gevolg van de krappe arbeidsmarkt is de terugkeer van het vaste contract. Van 2009 tot de halverwege 2016 daalde het aantal vaste banen continu. In 2016 begon dat aantal licht te stijgen, maar steeg het aantal flexbanen nog veel harder. Aan het einde van 2017 kwamen er voor het eerst sinds het begin 2009 meer vaste banen bij dan flexbanen. De apotheose van die ontwikkeling was te zien in 2018 en in het eerste kwartaal van 2019. Eind maart 2019 waren er bijna 200.000 vaste banen meer dan eind maart 2018. Het aantal flexibele banen daalde in die periode licht. Het was voor het eerst sinds het crisisjaar 2009 dat het aantal flexibele banen daalde. Vooral jongeren en ouderen profiteren van die ontwikkeling. Jongeren krijgen eerder een vaste baan, om te voorkomen dat zij hun beroepsheil elders zoeken. Ouderen blijven langer in vaste dienst dan voorheen. Het zijn overigens vooral hoogopgeleiden die vaste contracten in de wacht slepen. DNB verwacht dat de huizenprijzen in dit jaar gemiddeld met 5,9 procent stijgen. In de jaren erna valt die stijging terug tot 2,8 en 2,3 procent. In Amsterdam daalden de prijzen in het eerste kwartaal met 0,1 procent.

