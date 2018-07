Nederland moet schadevergoeding betalen voor marteling in 1947

Yaseman, die tijdens de zitting vorig jaar zomer via een videoverbinding zijn verhaal deed, is inmiddels overleden. Hij had 50.000 euro schadevergoeding gevraagd. Volgens zijn eigen verklaring werd hij in Oost-Java gevangengenomen omdat militairen dachten dat hij van het republikeinse leger was - op dat moment de vijand van Nederland. Om een bekentenis af te dwingen, werd Yaseman naar eigen zeggen geslagen en met een sigaret bewerkt. Ook verklaarde hij met een veldtelefoon te zijn geëlektrocuteerd en moest hij veel water drinken, waarna er op zijn buik werd gesprongen.

Hoewel de rechtbank de verklaringen van Yaseman betrouwbaar noemt, is er onvoldoende ondersteunend bewijs voor de laatste twee aantijgingen. Voor het slaan met de stok en de sigaretten werd wel meer bewijs gevonden, zoals littekens op het hoofd van Yaseman, die volgens een deskundige goed het gevolg kunnen zijn van het geweld dat de man beschreef.

De rechtbank stelt dat de Indonesiër is getraumatiseerd door de gebeurtenissen, omdat hij op dat moment gevangenzat. "Hij verkeerde in een volkomen afhankelijke positie, zonder te weten wat hem verder mogelijk te wachten stond."

Yaseman stelde de staat in 2014 aansprakelijk. Hij overleed in september 2017. De Stichting Comité Nederlandse Ereschulden, die de belangen van Indonesische oorlogsslachtoffers behartigt, uitte eerder al kritiek dat de procedure te lang duurde.