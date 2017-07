Nederland maakt het onnodig spannend

Stadion De Vijverberg in Doetichem wordt zaterdagavond het decor van de EK-kwartfinale van de Nederlandse voetbalvrouwen. Door de winst van vandaag op België (2-1) plaatste Oranje zich als winnaar van groep A bij de laatste acht. Denemarken gaat als nummer twee mee naar de kwartfinale, voor België is het EK-debuut na drie wedstrijden ten einde.

De tegenstander van Nederland in de kwartfinale wordt morgen bekend. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman krijgt te maken met de nummer twee uit groep B en daarvoor komen Zweden, Duitsland en Rusland in aanmerking. Vanavond staan in die groep de volgende wedstrijden op het programma: Zweden-Italië en Duitsland-Rusland.

Met negen uit drie overleefde Nederland soeverein de groepsfase, al haalde Oranje in het beslissende groepsduel niet het niveau van de openingswedstrijd tegen Noorwegen, dat door geraffineerd positiespel en vloeiende aanvallen werd overmeesterd. Tegen België bleven zuivere combinaties achterwege, werden er nauwelijks kansen gecreërd, kon het middenveld niet dicteren en zag de defensie er, net als in de tweede helft tegen Denemarken, bij vlagen paniekerig uit.

Doemscenario

De Belgen drongen Nederland na rust ver terug. De snelle voorsprong van vandaag (een benutte strafschop van Sherida Spitse) zorgde opnieuw niet voor rust in de ploeg van Wiegman. Tegen Denemarken had Nederland aan keeper Van Veenendaal te danken dat de Scandinaviërs niet op gelijke hoogte kwamen. Vandaag ging Van Veenendaal na een uur spelen lelijk in de fout. Ze verkeek zich volledig op een hoge bal van Tessa Wullaert. Met die treffer bracht de speler van Wolfsburg de hoop terug in de Belgische harten.

Met die gelijke stand kwam ook het doemscenario in Tilburg om de hoek kijken. De Belgen waren bij een overwinning zeker van de kwartfinale, terwijl voor Nederland het doek nog kon vallen als ook Denemarken van Noorwegen won. Het was Lieke Martens die de kou uit de lucht haalde. Haar schot verdween via een Belgische verdediger in het doel: 2-1

Martens was op tijd hersteld van de enkelblessure die zij donderdag tegen Denemarken had opgelopen. De door Barcelona ingelijfde linksbuiten toonde regelmatig haar kwaliteiten en was veruit de gevaarlijkste aanvaller. Shanice van de Sanden en Vivianne Miedema waren de hele wedstrijd onzichtbaar. Miedema wacht nog altijd op haar eerste doelpunt in de eindronde van een titeltoernooi. In de slotfase was ze er dichtbij, maar keeper Odeurs keerde haar kopbal.

Wiegman had geen plaats in het elftal ingeruimd voor Mandy van den Berg. De aanvoerder was jarenlang het boegbeeld van de ploeg, haar positie in de verdediging en haar rol als aanvoerder stonden onder de vorige bondscoaches, Roger Reijners en Arjan van der Laan nimmer ter discussie. Dit seizoen werd ze door haar club Liverpool getransfereerd naar Reading.

In de eerste twee wedstrijden van het EK, tegen Noorwegen en Denemarken, werd Van den Berg in de tweede helft gewisseld. In de fases dat Nederland onder druk kwam te staan verlangde Wiegman meer duelkracht van de ook niet snelle verdediger. Haar vervanger Stefanie van de Gragt vormde vandaag met de eveneens fysiek sterke Anouk Dekker het hart van de defensie.

De 31ste Derby der Lage Landen kende een vliegende start voor Nederland, dat net als tegen Denemarken snel op voorsprong kwam door een strafschop. Jackie Groener werd onhandig geattaqueerd door Maud Coutereels die vlak daarvoor minutenlang op het veld was behandeld aan een hoofdwond. Spitse, aanvoerder bij afwezigheid van Van den Berg, maakte opnieuw geen fout vanaf elf meter. Daarna werd het nog onnodig spannend, maar Oranje is door naar de kwartfinale.