Nederland laat diplomatieke spierballen rollen na bevindingen MH17

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) heeft de harde bewijzen van eerdere vermoedens: dat de bewuste Buk-raket waarmee het vliegtuig in de zomer van 2014 uit de lucht werd geschoten, afkomstig was van een installatie van de 53ste brigade van de Russische krijgsmacht uit Koersk. Daaruit valt de nog pijnlijker conclusie te trekken dat Rusland deze cruciale informatie over de eigen betrokkenheid heeft achtergehouden. Vanuit Moskou werden de conclusies vandaag dan ook glashard ontkend.

Het kabinet liet na de bekendmaking van het onderzoek de diplomatieke spierballen rollen. Premier Rutte sprong in het vliegtuig in India, waarmee hij zijn grote handelsmissie met een dag bekortte om morgen op tijd te zijn voor de ministerraad. Ook minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) keert halsoverkop terug uit Luxemburg, waar hij het koningspaar vergezelde op staatsbezoek. Vrijdag beraadt het kabinet zich op een reactie. Blok noemde de voorlopige conclusies een ‘ernstige constatering’ en zei onder de indruk te zijn ‘van het vergaarde bewijs’.

“Er moet maar één ding gebeuren nu: Rusland moet volledige medewerking geven aan het onderzoek”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Ontgoochelend dat dit tot nu toe niet gebeurd is.” De coalitiefracties stellen dat Rusland in strijd handelt met de resolutie en willen dat Blok in de V-raad vraagt om herbevestiging.

De vier coalitiepartijen willen dat minister Blok in de VN-Veiligheidsraad Rusland vraagt zich te houden aan de eerder gedane belofte mee te werken aan het MH17-onderzoek. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben Blok daartoe opgeroepen. Nederland is dit half jaar toevallig voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, waarin Rusland een permanente zetel heeft.

Bewijsmateriaal

Premier Rutte beloofde in 2014 'alles in het werk te stellen' om de daders van het neerhalen van de MH17 te vinden en voor de rechter te brengen. De afgelopen jaren heeft het kabinet steeds opnieuw aan Rusland gevraagd om mee te werken, maar Rusland werkte in de praktijk het onderzoek juist tegen. Dat kwam onlangs nog aan de orde bij het bezoek dat minister Stef Blok bracht aan Moskou. Blok besprak met zijn Russische collega-minister Lavrov 'alle punten van zorg' in de relatie tussen de beide landen. Hij herhaalde nog weer eens met klem dat Rusland bewijsmateriaal moet overdragen aan het internationale onderzoeksteam. Ook bracht Blok de boodschap over dat Nederland de Russische regering moet ophouden de werkwijze van het JIT in twijfel te trekken.

Veel meer kon Nederland tot nu toe niet doen om Rusland tot medewerking te dwingen. Het internationale onderzoek naar de vliegramp is nog gaande, en dat moet eerst worden afgewacht. Maar er liggen nu wel twee politiek zeer gevoelige – voorlopige - conclusies. Die uit 2016, dat het vliegtuig vanuit separatistisch grondgebied in Oost-Oekraïne is neergeschoten met een raket die uit Rusland kwam. En nu die uit 2018, dat de 53ste brigade van het Russische leger erbij betrokken was.