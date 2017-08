Nederland kan verdachten gewoon aan Turkije uitleveren, oordeelt de rechter

Nederland levert pas sinds kort weer verdachten aan Turkije uit. Die uitleveringen waren opgeschort na de couppoging in het land in juli vorig jaar. Vanwege de vele arrestaties en ontslagen, ook onder rechters, bestonden er te veel zorgen over het functioneren van de rechtsstaat. Nadat de Turkse overheid de Nederlandse een aantal garanties heeft gedaan, werd de eerste verdachte begin vorige maand naar Turkije gebracht.

De man die wordt verdacht van drugshandel, is bang dat hij in Turkije in een overvolle gevangenis terecht komt, waar hij onvoldoende hulp krijgt voor zijn psychische problemen. Ook vreest hij voor een oneerlijk proces omdat de handel in heroïne waarvan hij verdacht wordt, plaatsvond in Koerdisch gebied.

Maar de rechtbank Den Haag werd niet overtuigd. De omstandigheden in Turkse gevangenissen, zoals de hygiëne en de zorg, laten soms te wensen over, maar zijn aanvaardbaar. Bovendien is het belangrijk om de nuance niet uit het oog te verliezen, aldus de rechter. De situatie van de man die wordt verdacht van een delict als drugshandel, is niet te vergelijken met die van mensen die worden verdacht van sympathieën voor de Gülenbeweging, de groep die de Turkse regering verantwoordelijk houdt voor de couppoging.

