Nederland kan een nieuwe prins verwelkomen

Hugo Klynstra is de naam, 21 jaar, en de oudste kleinzoon van prinses Irene. De Raad van State buigt zich vandaag over de vraag of hij zich prins en koninklijke hoogheid mag noemen. Een verzoek daartoe heeft hij drie jaar geleden al ingediend, toen hij achttien werd, maar zijn vader heeft het tot nu toe weten te blokkeren.

Hugo's vader is prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene en de in 2010 overleden prins Carlos de Bourbon de Parme. Hugo werd in 1997 geboren uit een relatie die prins Carlos, de zoon, op 26-jarige leeftijd had met Brigitte Klynstra. De geliefden waren niet getrouwd en woonden niet samen, en de komst van Hugo was, volgens prins Carlos, te danken aan een geheel zelfstandige beslissing van Klynstra om moeder te worden.

Carlos respecteerde die beslissing wel en heeft zijn vaderschap nooit ontkend. Maar hij heeft wel altijd willen uitsluiten dat er een 'familierechtelijke betrekking' zou komen tussen hem en zijn zoon. In Hugo's geboorte-akte staat Carlos niet vermeld. Maar de rechtbank in Zutphen heeft in 1999, op verzoek van Brigitte Klynstra, in een beschikking het vaderschap van Carlos vastgelegd.

