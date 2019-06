Nederland is wel erg afhankelijk van bedrijven als Google en Huawei en dat is gevaarlijk, zegt NCTV

De NCTV wijst niet alleen naar het veelbesproken Chinese bedrijf Huawei, dat vanwege vermeende nauwe banden met de Chinese overheid door sommige landen wordt geweerd bij de uitrol van het mobiele 5G-netwerk. Ook Facebook, Amazon, Apple, Google en Microsoft worden bij naam genoemd. Die bedrijven bezitten 95 procent van het marktaandeel en zijn praktisch onmisbaar in het leven van de gemiddelde Europeaan en Nederlander, constateert de NCTV. Door de toenemende populariteit van de online opslagdiensten van die toch al grote spelers – denk aan Microsoft Azure, Amazon webservices of Google Cloud – ontstaat bovendien een nog grotere afhankelijkheid.

Maar de risico’s gaan verder. De populaire bedrijven komen maar uit een paar landen, China en de Verenigde Staten. Landen met andere wetgeving en andere spelregels rond privacy of de mate waarin overheidsdiensten toegang hebben tot data, schrijft de NCTV. Ook zogeheten achterdeuren in de systemen zijn een risico. Die kunnen misbruikt worden om toegang te krijgen tot gegevens, maar ook om digitale aanvallen uit te voeren. Daarmee zegt de NCTV niet dat dat al massaal gebeurt in Nederland, maar wel dat het kán.

Spionage

Want digitaal gespioneerd en gesaboteerd wordt er flink. Ook Nederland is daarvan het doelwit en de vraag is of we daar tegen bestand zijn. Met name Rusland, China en Iran bespieden er om economische en politieke redenen flink op los, daar waarschuwt de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) al jaren voor. Dan gaat het om het stiekem inwinnen van informatie. Er is ook nog zoiets als digitale sabotage: belangrijke voorzieningen als energie, water of financiële systemen worden dan aangevallen en platgelegd met als doel maatschappelijke ontwrichting. Onder meer in Oekraïne en Polen gebeurde dat al toen energieleveranciers door een computervirus werden gegrepen.

Volgens de NCTV ontbreekt op dit moment de intentie bij andere landen om daadwerkelijk sabotageacties uit te voeren in Nederland. Maar dat kan veranderen, bijvoorbeeld door verschuivende internationale verhoudingen. Bovendien zag de NCTV afgelopen jaar wel pogingen van andere staten om toegang te krijgen tot belangrijke ICT-systemen hier.