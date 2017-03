Nederland is niet van plan gehoor te geven aan Turkse oproep voor gerechtelijke stappen

De Turkse regering eist vervolging van de agenten omdat zij buitensporig zouden hebben opgetreden tegen betogers. Koenders heeft nog niets van Turkije gehoord over die kwestie. "Het is primair een zaak van de burgemeester van Rotterdam en van de driehoek. Ik kan wel zeggen dat ik veel respect heb voor de manier waarop zij hebben geprobeerd het op te lossen."

Ook over de stappen die Turkije zou willen nemen tegen Nederland wegens het weren van de minister, weet Koenders niets, maar volgens hem is de minister 'naar onze overtuiging' goed behandeld. De Nederlandse ambassade en consulaten in Turkije zijn volgens Koenders weer open. Ze waren zaterdag dicht gegaan.

Het reisadvies voor Turkije is inmiddels aangepast, maar Nederlanders kunnen gewoon naar Turkije reizen, volgens Koenders. De regering raadt reizigers wel aan waakzaam te zijn en grote groepen mensen te mijden.

De Nederlandse zaakgelastigde in Ankara moest maandag opnieuw op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnen. De precieze inhoud van dat gesprek kent Koenders nog niet, maar hij wil 'het ook niet te zwaar maken'.

In de nota noemt Turkije het optreden tegen de minister een schending van de Conventie van Wenen, waarin regels over diplomatiek verkeer zijn vastgelegd. In dit verdrag is onder meer de onschendbaarheid van diplomaten geregeld.

Zaterdag wachtte minister Kaya enkele uren in haar auto op toegang tot het consulaat. Toen Nederland dat bleef weigeren besloot ze weer te vertrekken. Daarna liep de situatie in Rotterdam uit de hand. Gisteren was er een betoging in Amsterdam waarbij de politie opnieuw moest optreden.

In Rotterdam raakten zeven mensen onder wie een agent gewond, toen de politie optrad tegen relschoppers na het gedwongen vertrek van de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya. De politie zette onder meer honden en waterkanonnen in om de met Turkse vlaggen zwaaiende betogers bij het Turkse consulaat te verspreiden.

Volgens Turkije zou de Nederlandse politie 'disproportioneel' zijn opgetreden tegen demonstrerende Turken bij het consulaat in Rotterdam. In een diplomatieke nota verlangt Turkije verder informatie over gewonde Turkse burgers, zo meldden bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.

Volgens Asscher was er grote eensgezindheid. "Iedereen aan tafel voelde zich gekwetst en gegriefd door de beschuldiging van nazi-praktijken", aldus de minister. Hij noemde het een 'gotspe' dat Turkse demonstranten zondagavond in Amsterdam, uitgerekend op het Plein 40-45, de Hitlergroet hebben gebracht.

De vicepremier die ook verantwoordelijk is voor integratie wilde hen duidelijk maken dat de rellen van de afgelopen twee dagen niet kunnen. Hij wil dat de organisaties hun achterban oproepen 'zich gewoon te gedragen conform de regels in Nederland', zei hij tegen de NOS. Asscher noemde de ongeregeldheden in Rotterdam en Amsterdam 'compleet respectloos' en 'schandelijk' dat politieagenten zijn aangevallen.

Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, voerde vanmorgen overleg met Turkse organisaties in ons land over de spanningen met Turkije. Aan het overleg deden zeer verschillende organisaties mee. Het gaat onder meer om Koerden, Gülenisten (de club van de geestelijke Fethullah Gülen die volgens Ankara achter de mislukte coup zitten), Diyanet (de Turkse moskeekoepel) en aanhangers van de Turkse regering.

Volgens de bewindsman namen de organisaties duidelijk afstand van het geweld dat tegen politie-agenten is gebruikt. "Ook wil men geen speelbal worden van Turkse politiek of belangen. Hun toekomst ligt hier in Nederland", aldus Asscher.

Asscher benadrukte dat de demonstraties en de rellen niet mogen afstralen op de gehele gemeenschap van de circa 400.000 Turkse Nederlanders. "De organisaties wezen erop dat terwijl er misschien duizend mensen voor het consulaat in Rotterdam stonden, er 38.000 Turkse Nederlander op dat moment Studio Sport zaten te kijken of misschien aan ganzenborden waren. Dit mag niet afstralen op onze collega's of buren."

NAVO-chef roept op tot de-escaleren

De diplomatieke rel heeft inmiddels ook gehoor gekregen in Brussel, waar NAVO-chef Jens Stoltenberg opriep tot de-escalatie. "Robuuste discussies zijn het hart van de democratie maar ook respect. Ik roep alle NAVO-bondgenoten op respect voor elkaar te tonen en de situatie te de-escaleren."

"We moeten er alles aan doen om ons te richten op wat ons verenigt, niet wat ons af en toe verdeelt", aldus de Noorse secretaris-generaal. Hij liet doorschemeren dat er geen sprake is van terugtrekking van de NAVO in Turkije. "De aanwezigheid van de NAVO in Turkije is goed voor Turkije en de rest van Europa. Het is in ons gezamenlijke belang."

Bondskanselier Angela Merkel stelde zich vierkant achter Nederland op in de ruzie met Turkije. Nederland heeft haar 'volledige steun en solidariteit', zei zij maandag in München. Merkel hekelde in het bijzonder de uitlatingen van de Turkse president Erdogan, die leden van de Nederlandse regering voor 'nazi-overblijfselen' heeft uitgemaakt. Vergelijkingen met de nazi's zijn 'volkomen misplaatst', benadrukte de bondskanselier.