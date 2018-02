Nederland is gewaarschuwd, een nieuwe Noorse ‘ijstijd’ breekt aan

Lang, heel lang moest Noorwegen in het schaatsen teruggrijpen op succesvolle namen als Adne Søndral en Johan Olav Koss. Gisteren volgde eindelijk weer eens goud voor Noorwegen. Havard Lorentzen won de 500 meter.

Lorentzen was in zijn jeugd de beste wielrenner van zijn generatie. Hij zette iedereen op minuten. Voetballen was een eitje, basketbal ging ook best aardig. Hij kon alles, maar koos voor schaatsen. Gisteren haalde hij de ultieme prijs: goud op de olympische 500 meter, in een olympisch record: 34,41.

Een diep dal, daar ging het Noorse schaatsen doorheen

Lorentzen (25) is het goudhaantje van een Noorse ploeg, die eerder deze week al kon juichen voor de derde plek van Sverre Lunde Pedersen op de 5 kilometer. Grappig, kalm, en nooit afgeleid. Het Noorse team heeft zelfs een uitdrukking in de ploeg aan hem gewijd. "Doe een Lori", zeggen ze als een race slecht is afgelopen. Huil niet te lang, daar staat het voor. Laat de negatieve gedachten afglijden. Lori doet niet anders.

Verraste Pedersen vorige week, Lorentzen gaf Noorwegen met goud iets van haar schaatsglans terug. Het was op de 500 meter zeventig jaar na de laatste Noorse winst van Finn Helgesen in Sankt Moritz in 1948 en bovendien twintig jaar na de laatste gouden medaille voor het land. Die was destijds in Nagano voor Adne Søndral op de 1500 meter.

Het was alsof de Noren deze Spelen bewust naar dat verleden teruggrepen. Op het blauwe pak, dat sneller zou zijn dan het vertrouwde Noors-rood, was de cap in retrostijl versierd met de Noorse vlag. Lorentzen en Pedersen pasten zo wat uiterlijk betreft meteen in de Noorse schaatscultuur.

Een diep dal, daar ging het Noorse schaatsen doorheen. Na Sotsji, na weer eens een Spelen zonder Noorse schaatsmedailles, werd het budget voor het schaatsteam zo ongeveer gehalveerd. De grootste sponsor haakte af. Het werd beknibbelen voor het ooit zo grote schaatsland Noorwegen. Coach Sondre Skarli werd soms wel moe van de vergelijkingen, moe van de vraag wanneer Noorwegen weer eens wakker zou worden.

Skarli (31) dacht namelijk klein. Hij moest zich de afgelopen jaren druk maken om de kleinste dingen. Of hij wel een fysio kon meenemen naar de trainingskampen. Of hij zijn schaatsers wel kon overtuigen om die trainingskampen zelf te betalen. Het sportieve verschil met bijvoorbeeld langlaufen en cross-country liep snel op. Het geld ging naar de sneeuw, niet naar het ijs. Daar komt nu wel verandering in, schat Skarli. "Goud is zo waardevol als drie medailles, al is het moeilijk in te schatten. Maar het zou me heel erg verbazen als we volgend jaar geen grote sponsor krijgen."

Het Noorse schaatsen heeft weer een uithangbord: Havard Lorentzen. Hij kwam dit jaar pas voor het eerst op het podium van een internationale wedstrijd, toen hij de allereerste wereldbekerwedstrijd over 500 meter won in Heerenveen. Onder leiding van sprintcoach Jeremy Wotherspoon, sinds twee jaar in dienst bij de Noren, werd hij weer sterker nadat hij lang kampte met een kuitblessure. Hij sneed in 2015 met zijn schaats zowat zijn hele onderbeen open.

Met veel hoop waren Ronald Mulder, Jan Smeekens en Kai Verbij afgereisd

Pas een wereldbekerwedstrijd later, toen zowel Lorentzen als Pedersen een afstand wonnen, groeide het zelfvertrouwen. Coach Sondre Skarli: "Toen hadden we als team door dat het iets groots kon worden." Dat heeft de rest van Noorwegen nu ook door. Vorig week stond op een magazine een foto van Pedersen, van bovenaf genomen. De cap was goed zichtbaar. Onder die foto stond een treffende tekst: 'Nieuwe ijstijd'.