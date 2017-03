Het gaat niet slecht, maar corruptie is in Nederland een taboe

Om nog maar te zwijgen van de veroordeling van de Roermondse wethouder Van Rey (omkoping) en definitieve celstraf voor toenmalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Toch nam afgelopen jaar volgens Hans Groot het aantal zaken waarin de integriteit van bestuurders en ambtenaren ter discussie stond, licht af. Groot hoefde maar 65 keer op pad, blijkt uit zijn jaarverslag dat vandaag uitkomt, tegen 76 keer het jaar daarvoor.

Groot is de drijvende kracht achter het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Dat adviseert commissarissen van de koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen over de aanpak van bestuurders en volksvertegenwoordigers die mogelijk een scheve schaats hebben gereden. Het steunpunt doet zelf géén onderzoek, maar begeleidt de hulpvrager bij diens eigen speurtocht.

Zijn bevindingen van afgelopen jaar noemt hij 'weinig spectaculair', al is elk incident er een te veel, want zaken waarin de integriteit van bestuurders een rol speelt, slaan publicitair in als een bom. Toch is hij niet echt grote kwesties tegengekomen.

"De hoofdmoot is belangenverstrengeling op lokaal niveau, het lekken van informatie en ongewenst gedrag." Zoals dat van de burgemeester van Renkum die vorig jaar laveloos op de Arnhemse Korenmarkt werd aangetroffen. De lichte daling van het aantal incidenten komt volgens Groot overeen met de cijfers waarmee de hoogleraren Leo Huberts en Muel Kaptein dit jaar weer de Integriteitsindex samenstelden. "Een compilatie van akkefietjes, die overigens wél publieke aandacht trekken."

Van Rey-effect

Hoewel bestuurskundige Pieter Tops en journalist Jan Tromp in hun boek 'De achterkant van Nederland' waarschuwen dat drugscriminelen in Brabant de (politieke) macht grijpen, ziet Groot dat niet in zijn statistieken terug. "De spouwmuren van die criminelen zijn inderdaad gevuld met geld, en de auteurs verwachten dat de misdaad daarmee macht koopt. Maar meer dan een vermoeden is het niet. Ik zie geen maffiose bestuurders."

Hans Groot © TRbeeld

Groot ziet juist dat in veel gemeenten het zogenaamde Van Rey-effect optreedt. Het vonnis van tachtig kantjes leidt tot wat hij 'moresprudentie' noemt. "De uitspraak zet de praktijk op scherp, en al wordt over de inhoud anders gedacht, over het vonnis wordt gesproken. Iedereen ziet nu al uit naar het hoger beroep, dat hopelijk nog meer duidelijkheid zal verstrekken over wat kan, en wat niet."

Toch is er geen reden om achterover te leunen. Opmerkelijk genoeg is Nederland in de internationale corruptie-index van de ngo Transparency International weggezakt van een vijfde naar achtste plaats. Groot spreekt zelfs van een 'duikeling'. "Je kunt zeggen dat we ons nog steeds in de top tien van de minst corrupte landen van de wereld bevinden, maar Nederland hoort wel bij de grootste dalers."

Dat komt vooral omdat we geen antwoord hebben op de vraag van buiten wat wij doen om corruptie en belangenverstrengeling tegen te gaan. Nederland is een corruptievrij land, vinden we zélf. Maar de buitenlandse beoordelaars zeggen: corruptie is in Nederland een taboe-onderwerp. Dat is wel iets waarover we moeten nadenken."

Als Groot moet inschatten waarom Nederland zo is weggezakt, noemt hij drie redenen. Hij denkt als eerste aan het draaideureffect dat ontstaat als politici wel heel snel de overstap maken naar het bedrijfsleven en aan de onderhandelingstafel opeens andere belangen dienen.