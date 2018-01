Nederland is dit jaar tijdelijk lid van Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan van de VN op het gebied van vrede en veiligheid. De raad kan onder meer sancties opleggen en vredestroepen (blauwhelmen) inzetten. De Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn permanente leden met vetorecht, de overige tien leden rouleren.

Nederland moet het doen met één jaar in de raad. Normaal worden kandidaten voor twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van alle VN-leden, maar omdat de stemming in juni 2016 onbeslist bleef, besloten Nederland en Italië hun zetel te delen. Italië was in 2017 aan de beurt en Nederland neemt nu het stokje dus over. Het is niet gebruikelijk dat landen een tijdelijk lidmaatschap delen. In maart is Nederland een maand voorzitter van de raad.

De VN Veiligheidsraad © Trouw