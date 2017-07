Nederland heeft uitlevering van verdachten aan Turkije hervat

Het opschorten had vooral te maken met de noodtoestand in het land. Zo werden veel rechters ontslagen en was er in gevangenissen sprake van overbevolking vanwege de vele arrestaties in de nadagen van de coup op 15 juli 2016.

Nadat de minister garanties heeft gekregen dat de mensen die aan Turkije toevertrouwd worden op een goede rechtsgang kunnen rekenen, werd de tijdelijke onderbreking onlangs opgeheven, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van veiligheid en justitie. Begin deze maand vond de eerste uitlevering van Nederland aan Turkije in bijna een jaar weer plaats.

Turkije ligt nog steeds op ramkoers met de rechtsstaat Advocaat Bert Stapert

Kort geding Een andere verdachte die naar Turkije gestuurd dreigt te worden, probeert dat morgen via een kort geding tegen te houden. De Turks-Nederlandse man wordt verdacht van drugshandel en Turkije wil hem daarvoor vervolgen. Zijn advocaat, Bert Stapert, gelooft echter niet in de garantie op een eerlijke rechtsgang. "De noodtoestand geldt nog steeds in Turkije. Het land ligt ook nog steeds op ramkoers met de rechtsstaat." Hij wil dat de rechtbank in Den Haag uitlevering alsnog verbiedt. Volgens Stapert is zijn cliënt naar zijn weten geen aanhanger van de Gülenbeweging - de groep die in Turkije op grote schaal opgepakt wordt. Verantwoordelijk minister Stef Blok, die gevallen individueel zegt te blijven beoordelen, vindt uitlevering van de man wel verantwoord. Nederland en Turkije hebben een uitleveringsverdrag, wat betekent dat beide landen elkaar verdachten overdragen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Die zijn er sinds Turkije garanties heeft gegeven, wat de minister betreft niet meer. Volgens hem zou het bovendien een "zeer onwenselijke situatie zijn als gepleegde strafbare feiten als drugshandel, mishandeling, inbraken of zelfs moord onbestraft zouden blijven vanwege politieke ontwikkelingen in een ander land." Lees ook: Turkije ontslaat opnieuw 7000 mensen

