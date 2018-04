Nederland heeft aan een helft genoeg tegen Ierland

Op de dag dat de vrouwen tot negentien jaar zich plaatsten voor het EK van deze zomer in Zwitserland, zetten de Nederlandse voetbalsters een nieuwe stap richting het wereldkampioenschap van volgend jaar in Frankrijk. Na de simpele winst van vrijdagavond op Noord-Ierland (7-0) werd vandaag ook Ierland verslagen. Door de 2-0 triomf in het druilerige Dublin bleef Nederland ongeslagen in kwalificatiegroep 3.

Toch is de ploeg van bondscoach van Sarina Wiegman nog niet zeker van deelname aan de mondiale titelstrijd. Honderdveertig kilometer ten noorden van Dublin won concurrent Noorwegen in Portadown met 0-3 van Noord-Ierland. Ervan uitgaande dat beide landen in de komende wedstrijden geen fouten maken, valt de beslissing over de winst in de groep op 4 september in Oslo. Nederland heeft na vijf duels dertien punten, Noorwegen staat op negen punten na vier wedstrijden.

De Ieren hadden er werkelijk alles aan gedaan om het Nederland zo lastig mogelijk te maken. Het veld van het Tallaght Stadium in Dublin was aan beide zijden een meter smaller gemaakt om de te verwachten aanvalsgolven van Oranje makkelijker op te kunnen vangen. Hoe compacter, hoe beter was het devies van Colin Bell, de Ierse bondscoach die in de aanloop van de wedstrijd Nederland het beste team van de wereld noemde.

Steun Bell had gehoopt dat zijn ploeg de steun zou krijgen van 6000 toeschouwers, een record voor een wedstrijd van de Ierse vrouwen. Het duel zou zijn uitverkocht, maar wellicht door het slechte weer - het regende de hele dag in Dublin - zat het stadion lang niet vol. Dat zal vrijdag anders zijn, als de mannen van Shamrock Rovers in The Dublin Derby aantreden tegen Bohemians. Nederland begon de wedstrijd tegen Ierland zonder Vivianne Miedema. De spits die afgelopen vrijdag in Eindhoven tegen Noord-Ierland haar vijftigste interlanddoelpunt maakte, was niet fit genoeg om te starten. Haar plaats in de punt van de aanval werd ingenomen door Lineth Beerensteyn, de speelster van Bayern München die in 25 interlands viermaal scoorde. In een van haar spaarzame basisplaatsen in Oranje bewees Beerensteyn zichzelf en Nederland snel een goede dienst. De aanvalster, die ook bij haar Duitse werkgever weinig speelminuten krijgt, kopte al na elf minuten raak uit een voorzet van Renate Jansen. Dat doelpunt zorgde toch voor enige opluchting in het Nederlandse kamp, met de 0-0 van november in Nijmegen tegen Ierland in het achterhoofd.