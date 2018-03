Nederland gaat massaal aan de botox en fillers, met alle risico's van dien

Het zijn vooral vrouwen die zich laten behandelen. Van alle mensen tussen de 18 en 70 jaar die zich laten helpen is 86,5 procent vrouw. Oftewel 1 op de 52 vrouwen en 1 op de 324 mannen.

De artsengroep waarschuwt voor de behandelingen door niet gekwalificeerden in ‘achterkamertjes van een zonnestudio, of bij een kapper’. Door het toenemend aantal behandelingen met botox en vulmiddelen (fillers) is het belangrijk om mensen te wijzen op de risico’s, zo staat vandaag te lezen in het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

De Nederlandse onderzoekers zijn de eerste ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht. Weet waar je heen gaat, is het advies.