Nederland erkent Guaidó als leider van Venezuela na verlopen ultimatum

De tien gingen over tot die maatregel nadat president Nicolás Maduro een ultimatum in de wind had geslagen om verkiezingen uit te schrijven in zijn land. Dat ultimatum verliep zondag. Twee weken geleden riep Guaidó zichzelf al uit tot staatshoofd in het door economisch wanbeleid geteisterde land. Hij meent dat Maduro de presidentsverkiezingen gestolen heeft en dat hijzelf daarom als parlementsvoorzitter grondwettelijk het recht heeft de macht naar zich toe te trekken.

Maduro waarschuwde in het interview voor geweld in Venezuela als andere landen hun inmenging niet stoppen

Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Portugal, Litouwen en dus Nederland gaan mee in die redenering, en maakten hun beslissing maandag om beurten bekend. De Nederlandse buitenlandminister Blok schreef aan de Tweede Kamer dat het kabinet met de erkenning het Venezolaanse volk in staat wil stellen om eerlijke en vrije verkiezingen mogelijk te maken.

'Koloniale tijd’ Nederland blijft wel diplomatieke betrekkingen onderhouden met de vertegenwoordigers van Maduro omdat ‘het effectieve gezag in zijn handen is’. Nederland steunt verder het EU-initiatief om een Internationale Contact Groep op te richten die Venezuela moet helpen om de voorwaarden te scheppen voor vrije verkiezingen. De Europese landen volgen onder meer de Verenigde Staten, Canada en enkele Latijns-Amerikaanse landen, die Guaidó al eerder erkenden als (interim-)staatshoofd. De manoeuvres kunnen op weinig begrip rekenen bij Maduro, die dit weekend in een interview met de Spaanse tv zei: “Het is alsof ik tegen de Europese Unie zeg: ik geef jullie zeven dagen om de Republiek Catalonië te erkennen, en als jullie dat niet doen, dan neem ik maatregelen. Internationale politiek kan niet gebaseerd zijn op ultimatums. Dat stamt uit de koloniale tijd.”

Sancties Binnen de Europese Unie zelf bestaat verdeeldheid over het beleid van de tien landen. Griekenland blijft Maduro als staatshoofd erkennen, en de Italiaanse regering is verdeeld over de kwestie. Rusland, steunpilaar van Maduro, liet weten dat de EU-landen ‘toegeëigende macht legitimeren’. Maduro waarschuwde in het interview voor geweld in Venezuela als andere landen hun inmenging niet stoppen. Hij reageerde op het verkapte dreigement van de Amerikaanse president Trump, die een militaire interventie in Venezuela niet wil uitsluiten. “Stop, stop, Donald Trump! Je maakt fouten die je handen zullen besmeuren met bloed", aldus Maduro. Het is nog niet duidelijk wat eventuele vervolgstappen zullen zijn, nu de Europeanen Guaidó erkennen. De Britten stelden dat ze erover nadenken, en dat sancties niet uitgesloten kunnen worden.

