Nederland een liberaal land? Zo ver zijn we nog niet, Klaas Dijkhoff

Het toenmalige Kamerlid Joost van Iersel zei helemaal niet 'we rule this country'. Hij was iets bescheidener. Het juiste citaat van Van Iersel is 'we just run the country'. Heel wat minder arrogant, maar minder bruikbaar.

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, greep het gezellige onderonsje op de algemene ledenvergadering van zijn partij dit weekeinde aan om de overwinning van de VVD luister bij te zetten. Van Iersel mag steevast verkeerd geciteerd worden, hierbij een poging om het in het geval van Dijkhoff wel goed te doen. "We zijn zeventig jaar geleden begonnen als tegenkracht", aldus Dijkhoff tot zijn partijgenoten. "Tegen het socialisme en tegen de kerk. Nu zijn we de dominante kracht. Mijn dochter is geboren in een liberaal land."

Liberale deken Een (verkeerd geciteerd) Van Ierseltje of een waarheid als een koe? Dat er over Nederland een min of meer liberale deken ligt kan moeilijk ontkend worden. De klassieke grondrechten staan recht overeind, de invloed van de kerk is tot bijkans nul gereduceerd en we hebben nog altijd een vrije economie gebaseerd op vrije ondernemingen. Maar we hebben ook een verzorgingsstaat, een stelsel van sociale zekerheid dat verder gaat dan de liberale wens van minimale garanties op bestaanszekerheid. En we hebben, helemaal een doorn in het liberale oog, zoiets als de algemeenverbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten. Het is kortom kort door de bocht om te spreken van de (definitieve) liberale overwinning. Met de opkomst van allerlei protestbewegingen in de politiek is het zelfs de vraag of de liberale tijdgeest, die in alle grote politieke partijen in Nederland en elders in West-Europa gevaren is, niet op de terugtocht is.