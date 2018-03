Nederland doet te weinig tegen mestfraude door boeren, vindt Brussel

Een door Nederland gevraagde uitzonderingspositie wil de EU maar gedeeltelijk toekennen: nog maar twee jaar lang mogen Nederlandse boeren méér mest uitrijden dan boeren in andere landen. Nederland had om vier jaar gevraagd.

Deze zogeheten 'derogatie' is van groot belang. Als die zou verdwijnen, mogen boeren veel minder mest op hun land brengen. Grote hoeveelheden mest moeten zij dan afvoeren, tegen hoge kosten, wat frauderen aantrekkelijk maakt.

Aan de Nederlandse uitzondering koppelt de EU als voorwaarde dat het milieu er niet onder mag leiden. Daarom zijn er limieten gesteld aan schadelijke stoffen die de veehouderij produceert, zoals fosfaat. De afgelopen twee jaar overschreed Nederland de fosfaatlimiet. Boeren werden daarom gedwongen koeien te slachten, om zo te zorgen voor minder mest én voor behoud van de uitzonderingspositie.

Fraude

Terwijl de veehouderij druk doende was om weer aan de Europese limieten te voldoen, berichtten diverse media, waaronder Trouw, over vermoedelijke fraude met mest en dieraantallen. Die berichten bereikten ook de Europese Commissie, die er niet van gediend is. De Commissie wil dat Nederland duidelijker maatregelen tegen mestfraude neemt. Pas daarna valt te praten over verdere verlenging van de uitzonderingspositie.

Voorzitter Marc Calon van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland heeft gemengde gevoelens bij het besluit van de Europese Commissie. "Twee jaar verlenging is natuurlijk minder dan we wilden. Maar Nederland staat er in Europa slecht op, vanwege de mestfraude. Dit resultaat hebben we voor de helsdeuren weggesleept." Minister Schouten van landbouw is 'opgelucht'. De minister en de boerenvertegenwoordigers hielden er rekening mee dat de EU de Nederlandse uitzondering volledig zou beëindigen.

Volgens Schouten is het "van belang hard te blijven werken aan het naleven van de mestregelgeving".

