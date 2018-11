Nederland blijkt minder armen te tellen dan gedacht. Nu het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een preciezere rekenmethode hanteert, komt het totaal aantal mensen onder de armoedegrens uit op minder dan een miljoen. Dat is ruim een half procentpunt lager dan de oude, minder gedetailleerde berekeningen aangaven. De nieuwe rekenmanier is de nieuwe standaard.

Kinderen

Het cijfer slaat op 2016, het meest recente jaar waarvan alle cijfers binnen zijn. Vergeleken met 2013 is het aantal mensen in armoede met ruim een vijfde afgenomen. Over de reden van die forse afname kunnen de onderzoekers alleen maar speculeren; dat was geen onderdeel van hun onderzoek. Het economisch herstel dat na 2013 zijn intrede deed, lijkt de belangrijkste verklaring.

De risicogroepen zijn wel goed in beeld: bijstandsontvangers, alleenstaande moeders met minderjarige kinderen en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Van al die groepen kampt meer dan 15 procent met armoede. In 2016 waren bijna twee keer zoveel kinderen arm als volwassenen, 9 tegenover

5 procent. Dat kan komen omdat ­arme gezinnen of alleenstaande ouders vaak meerdere kinderen hebben. Het minst vaak arm zijn 65-plussers, voor slechts 3 procent van hen geldt dat.

Gezond eten is vaak duurder. Dat nemen we dus mee in de ondergrens voor wat geldt als arm Benedikt Goderis, onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau

Om te berekenen of iemand arm is, moet je twee dingen bepalen. Waar zet je de armoedegrens, dus hoe weinig moet iemand verdienen om daaronder te komen? En twee: wat neem je allemaal mee om dat inkomen precies te berekenen? Het SCP heeft beide criteria flink aangescherpt, iets wat voor het laatst gebeurde in 2010. Volgens directeur Kim Putters was een revisie ‘zeer op zijn plaats’.

Zijn instituut heeft de armoedegrens nu verhoogd. Dat komt door huurstijgingen en nieuwe inzichten over gezonder voedsel, zegt SCP-onderzoeker Benedikt Goderis. “Dat laatste, gezond eten, zijn we steeds meer als noodzakelijk gaan zien in de maatschappij. Maar gezond eten is vaak duurder. Dat nemen we dus mee in de ondergrens voor wat geldt als arm.”

Het SCP noemt iemand arm als hij minder verdient dan het zoge­naamde ‘niet-veel-maar-toereikend’-­budget. Dat is nu 1135 euro per maand. Tien jaar geleden was dat nog 961 euro. Het budget is geen vetpot, maar mensen kunnen net iets meer betalen dan strikt noodzakelijk. Een vakantie bijvoorbeeld, maar wel in eigen land en op een camping. Of bijna twintig euro per maand voor lidmaatschap van een sportvereniging. Een auto zit er niet in.

Het zogeheten basisbehoeftenbudget, waar alleen noodzakelijke uitgaven voor voeding, kleding en huisvesting in zitten, is honderd euro minder. Maar die strengere norm als armoedegrens hanteert het SCP dus niet.