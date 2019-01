Nederland bereidt zich voor op de storm: IJsselkering dicht

Op de Wadden kan het dinsdag tijdelijk stormen en neemt de wind toe tot kracht 9 en daarbij is kans op zware windstoten tot ruim 100 kilometer per uur. Aan zee en op het IJsselmeer staat een stormachtige noordwestenwind.

De zwaarste windstoot werd dinsdagochtend vroeg gemeten op Vlieland. Daar haalde de wind uit naar 103 kilometer per uur. Bij windstoten van 100 kilometer per uur of meer spreken meteorologen van zeer zware windstoten. Er is officieel sprake van storm wanneer er gemiddeld over een heel uur minimaal windkracht 9 staat. De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018.

De veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben alvast sommige boten uit de vaart genomen. In Rotterdam komen afzettingen op enkel lager gelegen kades en bewoners zijn gewaarschuwd hun auto’s daar alvast weg te halen. De KLM heeft 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond Schiphol.

Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers de dijken beschadigt

Rijkswaterstaat houdt rekening met langere files dan gewoonlijk tijdens de toch al drukke dinsdagochtendspits. Dat komt niet zozeer door de harde wind, als wel door de buien die overtrekken. Op dijken en bruggen moeten weggebruikers rekening houden met zware windstoten. Met name in de kustprovincies en Flevoland is de wind krachtig tot hard met een windkracht 6 tot 7 en is kans op zware windstoten van 75-80 kilometer per uur. Op wegen waar de wind van de zijkant waait is het gevaarlijk om te rijden voor lege vrachtwagens, aanhangers of caravans, waarschuwt Weeronline.

IJsselkering gesloten, bruggen tot nader order niet bediend Rijkswaterstaat sluit dinsdagmiddag om 14.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel wegens het stormachtige weer. Ook de zeesluis Farmsum bij Delfzijl wordt op dit moment afgesloten door Rijkswaterstaat, meldt een woordvoerster. De Hollandsche IJsselkering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat. Ook maakt ze deel uit van de Deltawerken, samen met de Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hartelkering en de Haringvlietsluizen. De kans bestaat dat ook die laatste wordt gesloten. “We houden de situatie goed in de gaten”, aldus de woordvoerster. De provinciale bruggen in de vaarwegen in Friesland en Groningen worden in verband met de storm tot nader order niet bediend, melden beide provincies.In Friesland gaat het onder meer om de bruggen in het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal. In Groningen is het Reitdiep gestremd vanaf Zoutkamp tot de Dorkwerdersluis, meldt de Inspectie Scheepvaart Groningen. De verwachte storm in de nacht heeft waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de overboord geslagen containers die zijn gelokaliseerd voor de Waddenkust. “De meeste liggen op de zeebodem. Het is niet de verwachting dat ze gaan schuiven”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Fryslân.