Nederlaag voor Nederlandse pulsvissers

“Ongerechtvaardigd. Voor Nederland is dit heel nadelig”, zei een teleurgestelde staatssecretaris Martijn van Dam na afloop van een overleg in Brussel tussen de EU-ministers van visserijzaken.

Bij de ouderwetse manier van vissen ploegen kettingen de zeebodem om zodat vissen als schol en tong omhoog zwemmen en in de netten terecht komen. Pulsvissen gebruikt geen kettingen, maar elektriciteit. Door kleine stroomstootjes schrikken zij op en belanden in het net.

Reeks van voordelen

Dat heeft veel voordelen. De eerste is minder schade aan de bodem. Bij pulsvissen varen schepen op een lagere snelheid. In plaats van zeven mijl per uur, varen ze vijf mijl. Omdat puls efficiënter is dan de boomkor, zijn de netten sneller vol. Schepen hoeven dus minder lang te varen, en door de lagere snelheid bevissen zij ook een kleiner oppervlak. Dat zorgt voor minder beroering van de bodem. Die beroering is toch al minder omdat de elektroden niet zo diep in de zeebodem graven als de kettingen.

Tweede voordeel is dat met pulstuig schepen gerichter op bepaalde soorten kunnen vissen. Dat scheelt bijvangst.

De Fransen en Denen zeggen dat zij meer onderzoek willen naar de effecten op langere termijn

Derde voordeel is het brandstofverbruik. Dat daalt met maar liefst 50 procent, wat gunstig is voor de co2-uitstoot.

Wel werd er bij een klein aantal kabeljauwen schade aangetroffen aan de rugwervel. Volgens Van Dalen gaat het slechts om 0,5 procent van de gevangen kabeljauw.