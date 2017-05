NEC blijft hopen om aan nacompetitie te ontsnappen

Op de valreep zorgde Taiwo Awoniyi voor een enorme ontlading in Nijmegen, dat door de overwinning van NEC op AZ (2-1) nog steeds hoop heeft om volgende week in de laatste speelronde aan de nacompetitie te ontsnappen, al heeft NEC dat niet in eigen hand.

Door de vele nederlagen van de laatste tijd hebben de spelers van NEC weinig zelfvertrouwen gekregen, zei NEC-trainer Ron de Groot. Hij werd twee weken geleden aangesteld als tijdelijke trainer van NEC na het ontslag van Peter Hyballa. “Het waren hectische weken en we waren blij dat we door de bekerfinale een week niet hoefden te spelen”, zei hij. “Daardoor konden we de eerste week na het verlies tegen Excelsior aan het vertrouwen van de groep werken en dat viel niet mee. In de tweede week hebben we naar het duel met AZ gewerkt.”

Toch bleek uit het eerste halfuur van de wedstrijd niet dat NEC wat aan zelfvertrouwen had gewonnen. Ogenschijnlijk simpele passes kwamen niet eens in de buurt van een medespeler en in balbezit keken de spelers van NEC af en toe vertwijfeld om zich heen, waardoor ze de bal dikwijls blind naar voren schoten in de hoop dat een van de snelle aanvallers van NEC tot een kans zou komen.

Twijfel De voorsprong van NEC kwam na een half uur dan ook uit de lucht vallen. Ali Messaoud zette Julian von Haacke vrij voor AZ-doelman Tim Krul, en de Duitse middenvelder liftte de bal over Krul heen (1-0). De voorsprong van NEC zorgde voor opluchting in De Goffert, dat op dat moment nog op een virtueel veilige plaats stond, aangezien het bij concurrenten Sparta en Roda JC toen nog 0-0 stond. Die opluchting werd kort voor rust weggevaagd door Alireza Jahanbakhsh, die met wat geluk de bal voor zijn voeten kreeg en zo de 1-1 kon maken. Dat uitgerekend hij de gelijkmaker maakte, moet het Nijmeegse publiek pijn hebben gedaan. Jahanbakhsh speelde twee seizoenen bij NEC, voor hij naar AZ vertrok en toen hij een corner wilde nemen in de hoek waar de fanatieke aanhang van NEC zat, ontving hij applaus van de fans. Na het maken van zijn doelpunt reageerde Jahanbakhsh ingetogen en verontschuldigend stak hij zijn handen omhoog naar de supporters van NEC. Ondanks dat AZ lange tijd met tien moest spelen – verdediger Haps kreeg rood na natrappen – leek er geen winnaar uit het duel te komen. AZ hield vooral tegen en bij NEC sloeg de twijfel weer toe. Waar het Nijmeegse publiek hun ploeg vooral wilde zien aanvallen, daar leek angst de spelers van NEC in de greep te houden. Toch kon De Goffert opgelucht adem halen toen een paar minuten voor tijd invaller Awoniyi een voorzet van Burnet binnen kopte (2-1). Dat ook Roda JC vlak voor tijd nog won, waardoor het ontlopen van de nacompetitie lastig wordt, leek niemand iets te deren. “We leven in ieder geval nog en aan het einde van de rit kunnen er gekke dingen gebeuren, kijk maar naar Feyenoord”, concludeerde De Groot.

Gifbeker “Ik dacht dat we vorige week de gifbeker hadden leeg gedronken en laten we hopen dat die nu helemaal leeg is”, zei AZ-trainer John van den Brom na de wedstrijd, refererend aan de van Vitesse verloren bekerfinale van vorige week. “We hebben de afgelopen week veel aandacht besteed aan het verwerken van dat verlies en ik had het gevoel dat dat ook gebeurd was, dus ik ga niet mee in het verhaal dat dit verlies tegen NEC een mentale kwestie is”, vervolgde hij. “Door tegen NEC een goed resultaat te boeken hoopten we deze periode af te kunnen sluiten, maar daarin zijn we dus niet geslaagd.”

