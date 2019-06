NBA-minnend Toronto danst nog, elders rolt alweer het geld

Met de min of meer sensationele overwinning van basketbalploeg Toronto Raptors op Golden State Warriors in de strijd om de NBA-titel, eind vorige week, werd een feest ingezet dat in Canada nog steeds doorgaat. Dagenlang werden de straten van (voornamelijk) Toronto gebruikt voor grote massa’s mensen, gekleed in basketbal-outfits, die dronken van geluk ‘hun’ zege vieren; de eerste in de geschiedenis van de NBA.

LeBron speelt alweer eerste viool

Canada en Toronto wonnen eerder in ijshockey (Maple Leafs) en honkbal (Blue Jays) , maar nooit in de sport die ooit bedacht werd door de Canadees James Naismith. Terwijl in de rest van de NBA-steden en -organisaties het weer ‘business as usual’ is geworden en bijvoorbeeld LeBron James weer de allereerste viool speelt in allerlei opmerkelijke businessdeals, danst Toronto door.

Dit seizoen was even een vergissinkje; die pummels uit het noorden mochten dan nog even blij zijn, het epicentrum van de NBA werd razendsnel naar Los Angeles verlegd

Voor het bijwonen van de officiële parade van maandag kwamen meer dan 2 miljoen mensen hun huizen uit en was het karakter van het feest leuk, spontaan en werd het ook ineens opgeschrikt door een actie van een dwaas die een vuurwapen trok en begon te schieten in de massa. Maar niets kon premier en deeltijd-fan Justin Trudeau, John Dory, de burgemeester van de stad en de wel heel erg op de voorgrond tredende rapper Drake stoppen. Hun Canada, hun ‘We the North’ had gezegevierd in bepaald niet het beste seizoen in de NBA-geschiedenis.

Hoewel niemand iets wil en mag afdoen aan de memorabele reeks van wedstrijden van de Raptors moet toch en in de eerste plaats gewezen worden op de ongelofelijke pech die tegenstander Golden State Warriors overkwam. Sterspelers Kevin Durant speelde slechts tien minuten in zes wedstrijden en scheurde zijn achillespees af: hij is een jaar uitgeschakeld. In het midden van de laatste wedstrijd in Oakland ging topschutter Klay Thompson neer met een gescheurde knieband en de harde werker Kevin Looney speelde wedstrijden lang op minder dan halve kracht met ernstig geraakte ribben.