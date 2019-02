Navo-top in Londen onderstreept dat militaire samenwerking na de brexit doorgaat

Te midden van het getouwtrek rond de brexit is er toch een opsteker voor het Verenigd Koninkrijk. De Navo houdt haar topontmoeting van regeringsleiders in december in Londen, zo maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag bekend. Daarmee laat het bondgenootschap zien dat ondanks alle onenigheid rond het vertrek uit de Europese Unie, de Britten volop betrokken blijven bij de Europese veiligheid.

Tot een aantal jaren geleden deed het er niet veel toe waar een Navo-top plaatsvond. Maar sinds de Russische agressie tegen Oekraïne in 2014 heeft de alliantie aan belang herwonnen en kan de locatie een symbolische betekenis hebben.

Zo was de top van 2016 in Warschau een teken van solidariteit met de oostelijke lidstaten die aan Rusland grenzen. De twee daaropvolgende ontmoetingen vonden op het hoofdkwartier in Brussel plaats. In 2017 om het nieuwe gebouw feestelijk te openen, en een jaar later omdat een aantal West-Europese landen vreesden dat een top in Turkije als propagandashow voor Erdogan zou dienen. Nu onderstreept een bijeenkomst in Londen dat de Britten zeventig jaar na de oprichting van het bondgenootschap nog volop bij de veiligheid van Europa betrokken zijn.

Wereldtoneel

Premier Theresa May heeft meerdere malen benadrukt na de brexit op veiligheidsgebied nauw te willen samenwerken met de EU. Maar door onenigheid over de vertrekregeling is het nog niet gelukt goede afspraken te maken over bijvoorbeeld diplomatieke samenwerking op het wereldtoneel.

De top in Londen is een signaal dat de militaire band intact moet blijven. De locatiekeuze onderstreept dat de Europese veiligheid primair via de Navo geregeld wordt: dus met betrokkenheid van de Britten. Het laat ook zien dat het daarvoor niet veel uitmaakt of een land wel of geen lid van de EU is.

Dat is belangrijk omdat de EU voorzichtig bezig is een eigen militaire poot op te zetten. In november 2018 stemden de lidstaten voor een hoofdkwartier dat in de toekomst het bevel kan voeren over kleinschalige vredesmissies. Ook komt er EU-subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe wapens. In november stemden de lidstaten in met een plan van de Europese Commissie dat het erg moeilijk maakt voor derde landen om aan deze projecten mee te doen.

Dat gaat in tegen de wens van de Navo. Stoltenberg zei begin vorig jaar dat het onverstandig is om plannen te maken ‘die Navo-leden die niet bij de EU horen discrimeren’. Dat zaait in zijn ogen tweespalt binnen de alliantie en verzwakt de Europese veiligheid.

Maar het defensiebeleid van Europese landen kent twee gezichten. Frankrijk, dat enerzijds vaak wordt gezien als een voorvechter van samenwerking binnen de EU, trekt anderzijfds ook nauw op met Groot-Brittannië. Een informele alliantie van Europese landen moet bijvoorbeeld in de toekomst interventies buiten Europa gaan uitvoeren.

Parijs heeft Londen gevraagd om mee te doen met dit selecte gezelschap en vermijdt iedere associatie met de EU. Parijs weet dat het bij een gevaarlijke missie meer heeft aan de militair sterke Britten dan aan een EU-hoofdkwartier.

In deze richtingenstrijd over de toekomst van militaire samenwerking in Europa is de aankomende Navo-top een stapje richting behoud van de band met het VK.